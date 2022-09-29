Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Его еще должны одобрить Совет Федерации и президент, но понятно, что за этим дело не встанет. Центробанк тем временем уже дал разъяснения, как новые кредитные каникулы для мобилизованных будут работать. Итак, как платить кредиты при мобилизации.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА « КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Как говорится в разъяснениях Центробанка, все те, кто до мобилизации взял ипотеку, любой потребительский кредит или микрозайм. Такое право будет у всех участников специальной военной операции. То есть не только мобилизованных, но и у тех, кто уже служит там по контракту или в войсках национальной гвардии.

Те же права есть и у членов семьи, которые находятся на иждивении участников СВО.

Обращаться — во всяком случае, как сейчас следует из закона, - за каникулами по кредиту можно до конца 2023 года.

НА КАКОЙ СРОК ДАДУТ ОТСРОЧКУ

На срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. «Каникулы» могут быть дополнительно увеличены, если защитник в силу полученных ранений, травм, контузий и т. п.попадет на лечение в больницу или госпиталь.

Этот пункт уже вызвал вопросы — поскольку сроки «участия в СВО» совершенно непонятны. Эксперты предполагают, что банки как-нибудь уладят этот вопрос, - например, будут указывать от балды небольшой срок, а потом продлевать.

Понятнее с параметрами самих каникул. Вот что разъясняет Центробанк:

«Пока они продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную задолженность, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато. Однако проценты по долгу продолжают начисляться:

-по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком России на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору);

-по ипотечным кредитам — по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом база для начисления процентов уменьшается)».

Срок возврата кредита при этом продлевается, как минимум, на срок каникул - чтобы после окончания льготного периода размер ежемесячных платежей не увеличился.

Исключение — совсем плохая ситуация: если мобилизованный заемщик погиб или стал инвалидом 1 группы. Тогда долг должны списать.

КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

К своему кредитору — банку, микрофинансовой организации и т. п. Это можно сделать «любым способом, который указан в кредитном договоре, например по обычной или электронной почте» - утверждают в ЦБ.

К обращению можно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Но если в момент обращения такой возможности нет, банк сам их запросит в Министерстве обороны или других ведомствах. А если все-таки придется их запросить у заемщика, то он обязан их предоставить по окончании участия в СВО.

Просьбу о каникулах мобилизованного должны рассмотреть в течение 10 дней. Отказать могут, только если факт мобилизации и участия в СВО не подтвердится. Если в течение 15 дней с момента обращения банк никак на него не отреагировал, можно считать, что кредитные каникулы по факту начались.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не будут ли теперь отказывать в кредитах молодым мужчинам?

Такие сигналы уже есть.

-Некоторые банки стали отказывать — как они говорят, временно — в одобрении ипотеки мужчинам призывного возраста, - рассказал «КП» член гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. - А кое-где начали еще и поднимать ипотечные ставки — вопреки тому, что ставка ЦБ не повышается. В основном это банки второй руки — не крупнейшие с госучастием.

-Пока рано делать какие-то обобщения. Но с точки зрения банковского риск -менеджмента, ситуация сейчас действительно непонятная. Банки ведь как -то должны учитывать выросшие риски невозврата кредитов и отсрочки выплат и не нарушать нормативы ЦБ. Например, в случае совсем неблагоприятного события — будет ли компенсироваться хотя бы отчасти списание долга? - комментирует завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - На мой взгляд, здесь нужна внятная позиция Центробанка и государства в более широком смысле — кто должен брать на себя риски и возможные убытки, в какой степени их возьмут на себя государственные органы.