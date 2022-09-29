Минтруд России подвел итоги рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда

На VII Всероссийской неделе охраны труда Министерство труда и социальной защиты РФ подвело итоги Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

На VII Всероссийской неделе охраны труда Министерство труда и социальной защиты РФ подвело итоги Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

- Минтруд России уже не первый год проводит оценку деятельности организаций крупного, среднего и малого бизнеса. Начиная с 2015 года мы это делали в рамках проведения Конкурса «Успех и безопасность», а в 2021 году – уже в виде двух отдельных рейтингов. Основная цель их проведения – оценка эффективности функционирования систем управления охраной труда в организациях различного профиля и размера, а также привлечение общественного внимания к области охраны труда и здоровья работников, – отметил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

В 2021 году в Рейтинге организаций крупного бизнеса приняло участие 564 компаний, в Рейтинге среднего и малого бизнеса – 800 компаний. Оценка деятельности организаций проводилась по группам показателей, характеризующих создание системы управления охраной труда, решение вопросов по охране труда на принципах социального партнерства, деятельность организации по охране труда на принципах открытости и доступности, условия труда работников, проведение мероприятий, направленных на развитие навыков работников и популяризацию охраны труда, травматизм и профессиональную заболеваемость работников.

Рейтинг организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 100 человек:

1 место – Белгородская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Юго-Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

2 место – Саратовский производственный участок сп Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиал ОАО «РЖД»;

3 место – Западно-Сибирская дирекция по ремонту тягового подвижного состава - ОАО «РЖД».

Рейтинг организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников от 100 до 250 человек:

1 место – Пензенское районное управление Акционерное Общество «Транснефть – Дружба»;

2 место – Кузбасский отдел материально-технического обеспечения – обособленная структурная единица Западно-Сибирской дирекции снабжения – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД»;

3 место – Иркутск-Сортировочная дистанция СЦБ.

Рейтинг организаций крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников от 250 до 500 человек:

1 место – Мичуринский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению;

2 место – Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель-Оптика»;

3 место – Моторвагонное депо Иркутск-Сортировочный.

Рейтинг крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников более 500 человек:

1 место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь»;

2 место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань»;

3 место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».