Дмитрий Песков - «Комсомольской Правде» - будут ли руководителям СВО присвоены звания маршалов?

Песков ответил на вопрос о присвоении званий маршала руководителям СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 12 января, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля ответить на следующие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, я просто окунусь в историю вместе с вами. Еще 11 февраля 1993-го было утверждено звание «маршал Российской Федерации». И за все время это звание только один раз было присвоено, в 1997-м маршалом стал министр обороны Игорь Дмитриевич Сергеев. Его, к сожалению, уже нет на свете. Я просто подумал, сейчас у Министерства обороны, у Генерального штаба, у руководителя СВО Валерия Герасимова очень большой объем работы. И работа - масштабная. Может быть, это как раз и соответствует маршальскому званию? Нет ли у Кремля, у Верховного Главнокомандующего таких планов?.. Все-таки, если есть звание маршала, почему бы его не присвоить людям, которые, по сути, сейчас, наверное, выполняют маршальскую работу?

- Я не располагаю информацией о наличии таких планов, - сказал пресс-секретарь.

- Тогда - еще на эту же тему, - продолжил я. - Может быть, помните, 12 апреля прошлого года, на космодроме «Восточный», я спрашивал у президентов Лукашенко и Путина… В общем, там такие были полушутливые вопрос-ответ. Лукашенко сказал, что Путин давно ему, подполковнику, обещал присвоить звание полковника. И, дескать, вот если Путин даст ему полковника, он Путину присвоит - генерала. И Путин сказал: если обещал – сделаем. Не считаете ли вы, что, может быть, пора, учитывая нынешнюю ситуацию, серьезно отнестись и к этим вопросам тоже?

- Нет, не считаю, - сказал Песков.

- Спасибо.