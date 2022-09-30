Cтудентка из Донецка: «Другое Дело» помогло мне раскрыть новые таланты»

Светлана Низкодубова

Светлана Низкодубова из ДНР благодаря проекту «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» исполнила свою мечту. Девушка побывала на берегу Черного моря во всероссийском детском центре «Орленок».Такую возможность проект предоставил в качестве бонуса победителям конкурса «Всегда готов».

Сам конкурс проводился летом. В нем участвовали молодые люди со всей России, а также ДНР и ЛНР. Ребята выполняли задания в мини-приложении «Другого Дела» во «ВКонтакте». Так, конкурсантам нужно было подготовить свои плакаты на тему пионерского движения, самих пионеров и связанных с ними традиций прошлых лет. Для этого ребята обращались за помощью к своим родителям, которые с удовольствием делились воспоминаниями о детстве с подрастающим поколением. 16-летняя Светлана из Донецка активно заинтересовалась конкурсом и предложила свою работу на тему пионерского движения, которую высоко оценили члены жюри. После подведения итогов девушка попала в список из сорока победителей и отправилась в «Орленок».

– Светлана, сложно ли было участвовать в конкурсе?

– Скорее, мне было очень интересно. Я узнала много нового о пионерском движении, предложила свою работу на конкурс «Всегда готов». Рада, что оказалась в числе победителей. Я учусь на бухгалтера в Донецком транспортно-технологическом колледже, но меня увлекают также творчество и живопись. Мне повезло побывать в классном месте среди своих единомышленников.

– Как вы узнали о проекте «Другое Дело»?

– Этим летом к нам в Донецк приезжал руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Сергеевич Хвиль вместе с другими сотрудниками и поздравлял молодежь республики с Днем России. Мне понравилось его выступление, я заинтересовалась проектом. Нашла мини-приложение «Другое Дело» во «ВКонтакте», зарегистрировалась, начала выполнять различные задания, за которые мне начислялись баллы. Творческий конкурс «Всегда готов» мне особенно понравился, тем более, я давно хотела попасть в знаменитый «Орленок».

– Вы любите рисовать?

– Да, на самом деле я в свое время даже закончила художественную школу. Я люблю творить что-то новое, обожаю живопись. А еще люблю спорт. Уже 6 лет я занимаюсь любительским велоспортом. За раз я проезжала почти 100 км на велосипеде, представляете себе? Это другое мое увлечение, которое по-настоящему захватывает. Классно, что в «Другом Деле» есть интересные задания и бонусы для заядлых велосипедистов – таких,как я.

– Чем еще увлекаетесь, помимо спорта и творчества?

– Вы знаете, я люблю помогать другим. Сначала в школе, а потом в колледже старалась участвовать в разных благотворительных мероприятиях. Мы помогали детям, пожилым людям и занимались экологией. Например, в прошлом году я вместе с другими студентами нашего колледжа помогала приюту для животных. Кстати, в«Другом Деле» можно найти массу заданий, которые связаны с волонтерством. И благодаря этому я открыла для себя много новых полезных идей.

– Что больше всего запомнилось и понравилось в программе?

– Я была в восторге от мастер-классов, экскурсий по «Орленку». Еще это, конечно же, классное море, жаркое солнце, классные ребята вокруг, креативные вожатые. А в прощальный вечер нам устроили настоящее шоу-талантов. Это позволило мне раскрыть в себе новые таланты и проявить творческие способности. К тому же было приятно смотреть на других. Яркие, веселые и талантливые ребята буквально раскрыли себя с новой стороны, каждый постарался сделать финальный концерт по-настоящему запоминающимся событием для всей нашей большой команды.

– Часто ли вы приобретали бонусы в «Другом Деле»? Какие больше всего запомнились и понравились?

– Если честно, то нет. Я не приобретаю бонусы. Пока просто выполняю задания в мини-приложении проекта и накапливаю баллы. Потом хочу обменять их на что-то масштабное, возможно, путешествие.

– Что хотели бы пожелать другим участникам?

– Идите вперед, открывайте для себя новые возможности и не бойтесь мечтать. Знакомьтесь с другими, воплощайте в жизнь самые смелые идеи. И пусть у вас все получится.