От авиации - к астрофизике: НПО Лавочкина отметило 85-летний юбилей

В 2021 году за обсерваторию «Спектр-РГ» «НПО Лавочкина» получило самую престижную премию в области астрофизики. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

В июне научно-производственному объединению имени С. А. Лавочкина исполнилось 85 лет. А в сентябре - 122 года со дня рождения Семена Алексеевича Лавочкина - легендарного конструктора авиационной и ракетной техники. Традициям, заложенным новатором, основателем предприятия Семеном Лавочкиным в середине XX века, коллектив НПО верен и теперь: не использовать слово «невозможно», смотреть в будущее и вверх.

Все выше, и выше, и выше!

На первом этапе своей истории предприятие не только конструировало лучшие самолеты-истребители своего времени (Ла-5, Ла-7, Ла-9), но и воплощало в жизнь другие ответственные государственные заказы в области укрепления обороноспособности страны. Например, созданные здесь системы ПВО С-25 («Беркут») с зенитными управляемыми ракетами ЗУР-205 почти 30 лет, начиная с 1955 года, охраняли мирное небо над Москвой и другими стратегическими центрами нашей Родины. Новая, романтичная глава открылась в 1965 году: с тех пор НПО прочно связано с освоением дальнего космоса. Главной специализацией ОКБ Лавочкина стали разработка и создание автоматических космических станций для исследования Луны, Венеры, Марса; искусственных спутников Земли, а также станций, выводимых в космос в прикладных интересах. А параллельно - изготовление и эксплуатация разгонных блоков для выведения космических аппаратов на заданные орбиты.

Первую победу на поприще изучения Вселенной принесло блестящее выполнение Лунной программы. Космический аппарат «Луна-9», созданный на предприятии, первым в мире осуществил мягкую посадку на Луну. «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны. Станции нового поколения «Луна-16», «Луна-20», «Луна-24» взяли и доставили на Землю образцы лунного грунта из различных районов и глубины бурения. «Луноход-1» стал первым роботом на поверхности Луны.

Впервые самоходный аппарат «Луноход-1», управляемый с Земли, совершил длительный многокилометровый рейд по Луне. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

От спутника Земли шагнули к ближайшим планетам. Начиная с 1967 года, к Венере стартовали космические межпланетные станции «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6» и «Венера-7». Именно посадочному аппарату станции «Венера-7» (1970 г.) впервые в мире удалось достичь поверхности планеты и передать данные о температуре и давлении с места посадки, а также газовом составе атмосферы. Параллельно коллектив НПО занимался созданием и подготовкой к полету автоматических станций «Марс-2» - «Марс-7». АМС «Марс 3» стала первой в мире станцией, совершившей мягкую посадку на поверхность Марса. Ее следующие версии выполнили миссию по исследованию Марса и спутника Фобос.

В середине 90-х на предприятии начались работы по созданию универсального разгонного блока «Фрегат» с двигательной установкой многократного запуска. В начале 2000 года «Фрегат» совершил первый квалификационный полет. Сегодня он успешно используется при запусках аппаратов в рамках Федеральной космической программы России. Спутники российской навигационной системы ГЛОНАСС также выводятся на орбиту с помощью этого разгонного блока. За 20 лет обеспечено более 100 пусков разгонного блока «Фрегат» различных модификаций - на расчетные орбиты выведены более 800 космических аппаратов как российского, так и зарубежного производства.

Разгонный комплекс «Фрегат» вывел на орбиту более 800 космических аппаратов. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

Погода в доме Земля

Сегодня редкий человек выйдет из дома, не сверившись с прогнозом погоды. Между тем мало кто знает, что его точность обеспечивает геостационарная гидрометеорологическая космическая система «Электро» с орбитальной группировкой из двух спутников, разработанная специалистами НПО Лавочкина - зона действия аппаратов покрывает почти всю Россию. В следующем году в состав группировки будет включен третий аппарат этой системы.

Но есть территория, где точность прогноза погоды еще более важна - это Север.

Для непрерывного круглосуточного обзора северной территории России и Арктического региона Земли в НПО Лавочкина разработана высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М». Сегодня на орбите работает «Арктика-М» № 1 - первый в мире высокоэллиптический метеорологический аппарат, который запущен 28 февраля 2021 года.

Совместное использование информации с геостационарных («Электро-Л») и высокоэллиптических («Арктика-М») спутников позволяет получить данные, необходимые для точных прогнозов погоды, анализа состояния морей и океанов, условий для полетов авиации, мониторинга климата и его глобальных изменений, контроля чрезвычайных ситуаций и экологического контроля, а также для прогнозов солнечной активности и развития магнитных бурь.

Кроме того, аппараты могут ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

В настоящее время на предприятии проходят сборку и испытания второй аппарат серии «Арктика-М» и четвертый и пятый аппараты серии «Электро-Л».

Данные, поставляемые с орбиты метеорологам, позволяют оперативно реагировать на очаги возгораний и ураганы. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

«Царь» телескопов

В НПО Лавочкина продолжается работа по созданию уникальных орбитальных астрофизических обсерваторий. Более 7 лет с 2011 года в космосе несла службу орбитальная обсерватория «Спектр Р», разработанная конструкторами предприятия. Совместно с земными радиотелескопами, расположенными в разных уголках Земли, аппарат образовывал радиоинтерферометр со сверхбольшой базой (350 000 км), что позволяло получать научные данные с рекордным угловым разрешением в 8 микросекунд дуги. Космический аппарат «Спектр-Р» занесен в книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой космический твердотельный радиотелескоп».

Космический аппарат «Спектр-Р» занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый большой космический твердотельный телескоп. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

А в прошлом году самой престижной мировой награды в области астрофизики - премии имени Марселя Гроссмана удостоена еще одна обсерватория, созданная в НПО Лавочкина, - «Спектр-РГ». Награда присуждена «за создание лучшей в мире карты всего неба в рентгеновских лучах, открытие миллионов неизвестных ранее сверхмассивных черных дыр на космологических расстояниях, регистрацию рентгеновского излучения от десятков тысяч скоплений галактик, заполненных в основном „темным веществом“, и возможность детального исследования роста крупномасштабной структуры Вселенной в эпоху доминирования „темной энергии“».

Карта Вселенной в рентгеновских лучах (КА «Спектр-РГ») 2020 г. Фото предоставлено пресс-службой НПО Лавочкина

Коллектив НПО Лавочкина не почивает на заслуженных лаврах: сейчас ведутся работы по созданию уникальной космической обсерватории «Спектр-УФ», которая будет исследовать объекты Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Аппарат оснастят телескопом собственной разработки предприятия с диаметром зеркала 170 см.

Планы на Луну

Роман НПО Лавочкина с Луной тоже не закончен. В рамках стратегии по исследованию Луны автоматическими комплексами, которая включена в Федеральную космическую программу России на 2016 - 2025 годы, предполагается три запуска космических аппаратов с целью исследования лунного реголита в районе Южного полюса Луны. Первый посадочный аппарат «Луна 25» отправится исследовать земной спутник уже в 2023 году. Затем на орбиту Луны полетит орбитальный космический аппарат «Луна-Ресурс ОА» (Луна-26). После нее в район Южного полюса Луны устремится второй посадочный аппарат «Луна-Ресурс ПА» (Луна-27) с криогенной глубинной бурильной установкой и системой высокоточной и безопасной посадки. Отработка технологий взлета и доставки груза из полярной области Луны станет задачей КА «Луна-Грунт» (Луна-28). И это не фантастика, а четкий план, приближающий выполнение цели день за днем!