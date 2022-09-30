«Другие варианты не рассматриваю»: 44-летняя Ольга Орлова рассказала, в какой стране будет рожать

Ольга Орлова с мужем Валерием. Фото: соцсети.

Ольга Орлова недавно сообщила в соцсетях, что ждет ребенка. Новость о беременности 44-летней певицы совпала с ее отъездом из России. Ольга вместе с мужем уже несколько недель находится в Турции. Поклонники заподозрили, что артистка уехала за границу не просто в отпуск. И предположили, что она собирается остаться за рубежом, где и родится ее второй ребенок.

Однако Ольга опровергла эту версию и объявила, что будет рожать дома, в Москве.

«Рожать планирую в России, другие варианты не рассматриваю даже», - написала Орлова в соцсетях.

Певица пока не называет пол своего будущего ребенка. А на вопрос о сроке беременности отвечает: «Экватор». Судя по всему, будущая мама сейчас на пятом месяце, и ее малыш появится на свет в январе-феврале. Ольга говорила, что первые два месяца беременности дались ей нелегко, но сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Певица уже набрала около шести килограммов, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Певица должна родить в январе-феврале. Фото: соцсети.

Эта беременность стала для нее по-настоящему долгожданной. В сентябре 2021 года Ольга вышла замуж. Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом. К слову, поклонники звезды почему-то уверены, что она ждет двойню.

В Турции Орлова с мужем отпраздновали годовщину свадьбы. В честь этого события супруги устроили романтическую поездку на яхте.

«У нас сегодня первая годовщина свадьбы и три года со дня знакомства», - рассказала Орлова в соцсетях.

Ольга упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Мужчина сразу начал за ней ухаживать, но Ольга долгое время к нему просто присматривалась.

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). После разрыва с Кармановым Ольга жила в гражданском браке с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым. Пара встречалась до 2010 года. Затем Ренат и Ольга расстались, а в апреле 2015 года Давлетьяров женился на солистке группы «Рефлекс» Евгении Малаховой.