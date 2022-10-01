Умер Франко Драгоне, легенда цирка и театра, создатель шоу Филиппа Киркорова «Я» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франко Драгоне родился в 1952 году на юге Италии. Жилось там в ту пору трудно, и люди целыми семьями уезжали на север в поисках лучшей жизни. В конце 50-х семья Франко добралась аж до Бельгии, где отец мальчика стал работать на угольных шахтах. В тот момент трудно было предположить, что ребенок из шахтерской семьи станет легендой цирка, но, по счастью, отец Франко рано заметил и поощрил артистические наклонности сына. Юный Драгоне получил неплохое образование, а потом со всей страстью отдался театру.

Впрочем, и тут до цирковых представлений и пышных шоу было еще далеко: в молодости Драгоне увлекался вещами более серьезными. В его ранних постановках участвовали настоящие бомжи, иммигранты, наркоманы, безработные: это называлось «театр без актеров». Суровый реализм, помноженный на увлечение работами крупнейших теоретиков театра вроде Антонена Арто. Потом он начал преподавать: учил своих студентов особому языку тела, способному выразить на сцене куда больше, чем слова. А потом, в 80-е, попал в Квебек (как сам говорил, «гнался за одной прекрасной девушкой»). И там познакомился с ребятами из только что созданной труппы Cirque du Soleil, которые предложили ему сотрудничать.

Сегодня эти ребята, Ги Лалиберте и Жиль Сент-Круа, входят в число самых богатых людей в Канаде. А их «Цирк дю Солей», «Цирк солнца», дал миллион умопомрачительных представлений по всему миру. И многие спектакли поставил Драгоне, - собственно, с 1985-го по 1998-й он фактически был в Cirque du Soleil главным режиссером. Его шоу - «Nouvelle Experience», «Saltimbanco», «Mystere», «Quidam», «О», «La Nouba», «Alegria», - заставили критиков сравнивать его с Сальвадором Дали и Федерико Феллини (хотя сам он говорил, что источников вдохновения у него было куда больше - «Я много путешествую, и знаком с работами множества художников»).

В 2000-м Драгоне расстался с «Цирком дю Солей» и основал свою труппу. Идеальными площадками стали для него залы Лас-Вегаса. Шоу Селин Дион «A New Day…», которое он там поставил, стало подлинной сенсацией, и, как писали критики, «изменило Лас-Вегас навсегда»: оно шло четыре года и стало самым прибыльным в истории города (доход составил 385 миллионов долларов). Водное шоу «Le Reve» («Сон»), для каждого показа которого требовалось более трех миллионов литров воды, тоже обернулось грандиозным успехом.

Драгоне никогда не собирался ограничиваться цирком (и говорил, что расстался с Cirque du Soleil, потому что устал от акробатов, прыгающих на батуте). Не собирался он и ограничиваться Лас-Вегасом. В 2008-м, например, параллельно осуществил экспериментальную постановку «Отелло» в бельгийском городе Монсе и выпустил мюзикл по мотивам «Кармен» Бизе в Сан-Диего. Он работал то в Макао, то в Медельине, то в Абу-Даби, то в Париже, то в Ухани, то в Вене, то в Квебеке. У российских зрителей, наверное, Драгоне в первую очередь будет ассоциироваться с шоу Филиппа Киркорова «Я», премьера которого состоялась в 2016 году. А могла состояться гораздо раньше - но Киркорову пришлось ждать возможности поработать с Драгоне около десяти лет. Просто на все эти годы график постановщика был расписан практически по неделям.

Драгоне и сейчас был полон планов, но увы: 30 сентября 2022 года в Каире, где он был по делам, у него случился инфаркт. Ему было 69 лет.