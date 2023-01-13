Lada Granta с ГБО: спрос будет?

Гранту CNG можно заказать через ближайшего дилера Лады. Само собой, с сохранением заводской гарантии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газобаллонное оборудование монтируется на седаны Granta во всех комплектациях с кондиционером. Рассчитанный на 80 литров газа баллон устанавливается в багажнике. Владельцы такого автомобиля смогут снизить затраты на топливо минимум в два раза относительно просто бензиновой версии, отмечает производитель.

Своим мнением поделился главный редактор старейшего автомобильного издания «За рулем» Максим Кадаков:

- Гранту с метановым ГБО делают не на АВТОВАЗе. Такие машины и прежде выпускала тольяттинская компания «АТС» («Альтернативные топливные системы»). Но если раньше нужно было обращаться непосредственно в АТС, то теперь Гранту CNG можно заказать через ближайшего дилера Лады. Само собой, с сохранением заводской гарантии.

При заявленном расходе 6,1 кубометра на 100 км этого запаса метана должно хватить на 300-400 км, все зависит от стиля езды. Доплатить за версию CNG относительно бензиновой Гранты придется 45 тысяч рублей. То есть минимальная цена Гранты CNG составит 800 900 рублей – потому что ГБО ставят только на версии с кондиционером. Если постоянно ездить на метане, это выгодно и даже при нынешних ценах на газ отобьется довольно быстро.

Покупать такой автомобиль, вне сомнений, будут, но в небольших количествах. Автомобилисты давно проголосовали рублем за пропан-бутан, с которым проще — заправки есть везде, а их пытаются «перетащить» на метан.

Государству это интереснее, но если мы хотим пересадить людей на битопливные метановые машины, то нужны не только субсидии, нужно заниматься и развитием сети заправок. А пока количество метановых АГНКС не увеличивается, а снижается. По осени насчитали два десятка закрытых заправок. Их и было-то немного – около 650.

Они нерентабельны. АГНКС выгодно строить и открывать, поскольку бюджет это субсидирует, но невыгодно содержать из-за низкого спроса на компримированный природный газ. Чтобы стало больше машин на метане, надо открывать больше заправок, и наоборот — получается замкнутый круг. Как и с электромобилями.