Майонез и медь. Что еще Россия продает в Китай, а что мы привозим оттуда

Китайская таможня пока не раскрывает структуру товарооборота с нашей страной Фото: EAST NEWS

Взаимная торговля между Россией и Китаем за прошлый год резко выросла. Показатель увеличился почти на треть и превысил $190 млрд. Такие данные приводит таможенное ведомство КНР. Российская таможня официальные данные пока не публиковала, но предварительные данные схожи.

При этом, что интересно, поставляем мы в Китай значительно больше, чем импортируем. Казалось бы, у нас все завалено китайскими товарами, но нет. Экспорт почти в полтора раза превышает импорт (подробнее см. графику). Поставки из России выросли гораздо сильнее в этом году. Китай на фоне санкций резко нарастил потребление российских нефти и угля. И это тут же отразилось на объеме товарооборота.

Примечательно, что взаимная торговля с Россией росла в прошлом году динамичнее всего. К примеру, в тройку лидеров по росту товарооборота с Китаем входят Сингапур и Канада. Там показатели за прошлый год выросли на 23% и 17% соответственно.

Китайская таможня пока не раскрывает структуру товарооборота с нашей страной. Федеральная таможенная служба России после введения санкций тоже перестала публиковать статистику. Тем не менее «Комсомолке» стали известны некоторые подробности.

- Основные группы экспорта - топливо-энергетические товары, древесина, руды, механическое оборудование, медь. Основные группы импорта – механическое и электрическое оборудование, средства наземного транспорта, пластмассы и изделия из них, органические химические соединения, - пояснили KP.RU в пресс-службе ФТС.

При этом китайцы стали значительно чаще покупать не только нефть и уголь, но и продукцию нашего сельского хозяйства. В частности, рыбу, а также «жиры и масла животного или растительного происхождения» (в том числе майонез, который пользуется огромным спросом в Поднебесной).

СПРАВКА «КП»

Объем внешней торговли с Китаем составляет более 20% внешнеторгового оборота страны, а доля России в структуре внешней торговли Китая составляет около 3%. Цель на ближайшие годы, которую на недавней встрече поставили президенты двух стран, - достичь объема товарооборота в $250 млрд.