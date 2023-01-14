Илон Маск неожиданным образом попал в Книгу рекордов Гиннесса

До декабря 2023 года Илон Маск являлся самым богатым человеком на планете Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск за 2022 год потерял $182 миллиарда из-за падения цены акций принадлежащей ему компании Tesla, которое ускорилось после покупки им социальной сети Twitter.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Маск поставил мировой рекорд по «самой большой потере личного состоянии в истории».

«Собственный капитал Маска упал с $320 миллиардов в 2021 году до $138 миллиардов по состоянию на январь 2023 года, в основном из-за плохой динамики акций Tesla», - сообщается в глобальной базе данных Книги.

Однако точную цифру потерь Маска выяснить невозможно. Его общие траты значительно превысили предыдущий рекорд в $58,6 миллиардов, поставленный японским предпринимателем Масаёси Соном в 2000 году.

До декабря 2023 года Илон Маск являлся самым богатым человеком на планете. Теперь же его место занимает исполнительный директор компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно, дочерней компанией которого является модный дом Louis Vuitton.

По версии Forbes, состояние Арно составляет $203,7 миллиардов, а состояние Маска - $146,5 миллиарда.

Завершая 2022 год, Маск написал в своем Twitter-аккаунте: «Долгосрочные фундаментальные показатели чрезвычайно сильны. Краткосрочное рыночное безумие непредсказуемо».