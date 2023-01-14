Ученые назвали признак ранней смерти у мужчин: исследователи советуют следить за своей половой жизнью

Нормальное половое влечение — это всегда признак здоровья Фото: Shutterstock

Группа исследователей из Университета Ямагата проанализировали данные более 20 тысяч человек (из них 8,5 тысяч мужчин) старше 40 лет. В течение шести лет эти люди проходили регулярные медицинские осмотры и отвечали на вопросы врачей об уровне своего сексуального интереса.

За шесть лет исследования умерли 503 испытуемых. Анализ полученных данных показал, что смертность от рака и от других причин были значительно выше у мужчин, которые меньше интересовались сексом.

Ученые, кстати, учитывали все данные, включая возраст, образование, семейное положение, важные болезни, влияющие на риск ранней смерти (гипертония, диабет, ожирение), а также вредные привычки тел и уровень психологического стресса. И все равно связь между риском ранней смерти и сниженным либидо у мужчин сохранялась.

«Сексуальная активность считается полезной для психологического здоровья и благополучия пожилых людей. При этом наша работа — первая в этой области, ранее связь между сексуальным интересом и долголетием не исследовалась», — говорят авторы. И поясняют: отсутствие сексуального интереса у мужчин может быть связано с «нездоровым образом жизни».

- Нормальное половое влечение — это всегда признак здоровья, - поясняет к.м.н., врач, сексолог-психотерапевт Артем Толоконин. - Если в организме идет какой-то сбой, то первый признак неполадок — отсутствие сексуального желания в тот момент, когда оно должно быть. В целом наш организм так устроен, что при любой болезни, даже ОРВИ (не говоря уж про серьезные заболевания, особенно онкологии), первое, что пропадает — это сексуальное влечение. Конечно, бывают и психологические причины, внутренние конфликты. Но в любом случае падение либидо — это серьезный повод обратить внимание на свое здоровье. Ведь тело здорового человека, особенно мужчины, до 80 лет способно к активной сексуальной жизни (тому пример — горцы-долгожители, которые и в 80 лет способны стать отцами, при том, что уже давно дедушки — прим. Ред.). А если нет желания, нет энергии, это означает, что организм вошел в «спящий режим», режим выживания, который необходим для борьбы с чем-то более серьезным. Собственно, это и подтверждает исследование японских ученых. Поэтому, если у вас более трех недель не возникает сексуального желания, то есть повод сходить к терапевту, пройти диспансеризацию. И обратиться к психотерапевту, который сможет понять ваше эмоциональное состояние, оценит психосоматический баланс.