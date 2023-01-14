Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток»

«Северный поток» должен быть отремонтирован Фото: REUTERS

Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что поврежденный в результате диверсии газопровод «Северный поток» должен быть отремонтирован.

Кречмера беспокоит будущее: он считает, что немцам нужен будет дешевый газ после того, как конфликт на Украине закончится.

Он предлагает уже сейчас обезопасить «Северный поток» от дальнейших разрушений, разумно полагая, что если этого не сделать сейчас, то потом для восстановления ниток потребуется гораздо больше времени.

Кречмер особо отметил, что ФРГ не нужен только лишь сжиженный, дорогой газ. «Нужно будет оценить, в какой стране можно приобретать более дешевые альтернативы, ведь это отвечает нашим национальным интересам», - сказал он.

Призыв Кречмера с большей долей вероятности вызван его заботой о будущем саксонской промышленности. Возглавляемая им самая восточная федеральная земля ФРГ имеет давние индустриальные традиции. Именно в Саксонии расположена большая часть т.н. Среднегерманского химического треугольника, играющего важную роль в химической промышленности Германии, которая не может существовать без газа, необходимого для производства пластмасс, резинотехнических изделий и пр.