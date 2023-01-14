Больше, чем телевизор: изучаем новинку, которая удивит всех зрителей

Этой осенью в России была представлена новинка, которая точно порадует всю семью: новый умный телевизор KION Smart TV от мобильного оператора МТС. Новое устройство, как говорят пользователи и эксперты, - не просто телевизор с хорошими характеристиками и качественным изображениям. Благодаря множеству необычных функций это целый развлекательный центр для всей семьи.

Телевизоры KION являются полноценными умными устройствами с возможностью пользоваться голосовым поиском и интернет-сервисами, подключать игровые приставки, просматривать домашнее видео и фотоколлекции. Зрители могут выбрать любой подходящий размер экрана и наслаждаться фильмами.

"Комсомольская правда" вместе со специалистами изучила новинку со всех сторон.