Наши бойцы развили успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой народной республики Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге представитель Минобороны России подтвердил нанесение 14 января мощного ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском ликвидированы 115 егерей и десантников, на Южно-Донецком наши морпехи уничтожили до 50 солдат и диверсионно-разведывательную группу, на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развили успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой народной республики и железнодорожной станции Соль, где перебили более 80 украинских солдат.

За тоже время авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России в зоне СВО поражены: пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах.

Подразделения ПВО сбили два беспилотника, 8 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета.

200 - вертолетов.

2882 - беспилотных летательных аппарата.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7525 - танков и других боевых бронированных машин.

982 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3836 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8052 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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