Минобороны России сообщает об успехе в наступлении на Артемовск

Наши бойцы развили успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой народной республики
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На прошедшем брифинге представитель Минобороны России подтвердил нанесение 14 января мощного ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант также сообщил потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском ликвидированы 115 егерей и десантников, на Южно-Донецком наши морпехи уничтожили до 50 солдат и диверсионно-разведывательную группу, на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развили успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой народной республики и железнодорожной станции Соль, где перебили более 80 украинских солдат.
За тоже время авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России в зоне СВО поражены: пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах.
Подразделения ПВО сбили два беспилотника, 8 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
372 - самолета.
200 - вертолетов.
2882 - беспилотных летательных аппарата.
401 - зенитный ракетный комплекс.
7525 - танков и других боевых бронированных машин.
982 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
3836 - орудий полевой артиллерии и минометов.
8052 - единиц специальной военной автомобильной техники.
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