Джастин Бибер в очередной раз приостановил свое мировое турне

Певец Джастин Бибер. Фото: REUTERS

Этим летом молодой канадский певец Джастин Бибер должен был отправиться в 130-дневное мировое турне Justice World Tour. Но опять в соцсетях появилось очередное сенсационное признание музыканта.

- Смотрите, вы можете видеть, что этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица, а эта крыло носа тоже не двигается, - пожаловался 28-летний Бибер.

Врачи поставили ему серьезный диагноз - паралич лицевого нерва.

Новость шокировала поклонников. Узнав о проблемах Бибера, они пожелали ему скорейшего выздоровления и сообщили, что будут с радостью ждать его возвращения на сцену.

Два года назад Джастин Бибер уже рассказывал о «неких проблемах со здоровьем». Тогда многие посчитали, что организм поп-исполнителя начались давать сбои из-за алкоголя, наркотиков и разгульной жизни.

Чтобы развеять слухи, певец рассказал, что уже несколько лет лечится от инфекционного заболевания – болезни Лайма, которое передается через укусы клещей. Осложнения появились и после перенесенного им COVID-19.

- У меня синдром Рамсея-Ханта, - заявил в тот момент музыкант. - Вирус поражает нерв в ухе и лицевые нервы. Кроме болезни Лайма, у меня диагностировали хронический мононуклеоз, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом.

Сейчас певец отдыхает и занимается своим здоровьем. Он старается философски смотреть на все, говоря, что таким образом тело просит его притормозить, отдохнуть, расслабиться и сконцентрироваться на том, что важно – семье и своему физическому и психическому состоянию.

С певцом все время рядом его супруга, американская модель Хейли Бибер. Периодически она делится в соцсетях новостями о состоянии здоровье мужа.

- У него все хорошо, он чувствует себя намного лучше, - сообщает Хейли. - Очевидно, это была просто очень страшная ситуация. Я благодарна, что он в порядке.

Что же касается мирового турне, то, скорее всего, оно будет скоро возобновлено, и заявленные семь десятков концертов в различных городах мира состоятся.