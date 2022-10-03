ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две недели назад Центробанк понизил ключевую ставку на 0,5 п. п.: с 8 до 7,5% годовых. Это уже шестое снижение показателя после резкого скачка до 20% в феврале. Свое решение совет директоров ЦБ РФ объяснил так: «Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле». Проще говоря, в стране инфляция снижается, а экономика оживает.

Чтобы поддержать своих клиентов, ВТБ в октябре увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить сбережения на срок до 12 месяцев под ставку до 8,3% годовых.

ПОЗВОЛИТ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ

Повышение коснулось четырех основных рублевых депозитов. Максимальную доходность – до 8,3% годовых – получат клиенты, размещающие деньги на вкладе «Надежная основа» в ВТБ Онлайн. Вклад открывается на 12 месяцев, минимальная сумма – 30 тыс. рублей. При размещении средств в офисах банка доходность по продукту составит 7,23% годовых.

Доходность до 8,13 % годовых вне зависимости от канала обслуживания будет доступна для клиентов, впервые за последние полгода размещающих средства в ВТБ, на вкладе «Выгодное начало» сроком на 181 день.

По краткосрочному сберегательному продукту «Вклад Первый» доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма трехмесячного депозита при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тыс. рублей, в отделении банка – 30 тыс. рублей.

Доходность по вкладу «Новое время» сроком 6 месяцев повысится до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% – если средства размещаются в офисе ВТБ.

Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.

«Сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске, – отметил член правления ВТБ Святослав Островский. - Мы стремимся предложить клиентам наиболее выгодные условия для сохранения и приумножения средств, поэтому повышаем доходность по основным сберегательным продуктам. Это позволит вкладчикам быстрее копить средства на крупные покупки».

ЧЕСТНАЯ ТАБЛИЦА

Напомним, с 1 октября российские банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам на первой странице договора, на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. Указание Банка России о порядке расчета минимальной гарантированной ставки в сентябре зарегистрировал Минюст.

Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомления человека с этой ставкой.

Центробанк уточняет, что вместе с таблицей основных условий вклада это поможет потребителям правильно оценить сберегательные предложения разных банков и упростит людям выбор. Напомним, закон, который дает Банку России право определять порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу, заработал с 3 июля 2022 года. Банк России дал участникам рынка три месяца для доработки IT-систем в соответствии с новым регулированием. В аналогичной форме банки уже несколько лет раскрывают полную стоимость кредита.