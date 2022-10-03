Минобороны России: за выходные ВСУ потеряло ранеными и убитыми более 2000 солдат

Минобороны России продолжает планомерно уничтожать вооруженные формирования киевского режима. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает планомерно уничтожать вооруженные формирования киевского режима. Порой резервы не успевают добраться до переднего края. Об этом на брифинге рассказал журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант представил потери личного состава ВСУ за трое суток на основных направлениях: «Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих».

Фото: Минобороны РФ

Также за сутки на Артемовском направлении уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники, на Донецком - свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а на Николаево-Криворожском до 60 боевиков и 7 единиц военной техники.

Вот такой оказалась цена наступлениям вооруженных формирований киевской власти. Наиболее ожесточенными были попытки в направлении Золотой Балки.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники», - уточнил Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражено: 3 батареи РСЗО «Град», С-300 ПВО Украины, 5 складов с вооружением, 47-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 146-ти районах.

Силами ПВО сбиты три беспилотника, 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». По числу беспилотников можно сделать вывод, что разведывательная деятельность штурмовых подразделений ВСУ спала. Это может говорить о переходе ВСУ к обороне занятых рубежей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

310 - самолетов.

155 - вертолетов.

2137 - беспилотных летательных аппаратов.

378 - зенитных ракетных комплексов.

5292 - танка и других боевых бронированных машин.

860 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3444 - орудия полевой артиллерии и минометов.

6189 - единиц специальной военной автомобильной техники.