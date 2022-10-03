Другу Уго Чавеса не удалось вернуться на пост президента Бразилии с первой попытки

Лула да Силва стал лидером по результатам первого тура выборов президента Бразилии Фото: REUTERS

В воскресенье бразильцы решали свою судьбу на одних из самых важных выборах последнего времени. Жители южноамериканской страны определяли имена будущего главы государства, а также губернаторов штатов и трети сенаторов. Основными претендентами на высший пост были действующий президент Жаир Болсонару и Лула да Силва, уже «руливший» Бразилией в 2003-2010 годах.

Как пишет «Гардиан», после подсчета более 99,5% голосов, Лула получил поддержку 48,3% избирателей, что в принципе не плохо, хотя для левого политика такой результат можно считать неудачей, ведь многие верили, что исход выборов будет решен в первом туре. Теперь экс-президент сразится с действующим лидером 30 октября.

Выступая накануне голосования, Лула сказал, что надеется на победу в первом туре, но готов удвоит свои усилия, чтобы вернуть себе власть, если потребуется второй тур. «Я очень надеюсь, что результат этих выборов будет определен завтра, но если это не так, то нам придется вести себя как футбольная команда, когда матч переходит в дополнительное время, - сказал политик журналистам. - Мы отдохнем 15 минут, а затем вернемся на поле, чтобы забить голы, которые не забили в основное время.»

«Мы собираемся победить на этих выборах — для нас это просто дополнительное время», — пообещал Лула, которого не допустили к выборам 2018 года из-за обвинений в коррупции, которые позже были сняты. Вообще же история бывшего президента похожа на настоящий роман, ведь даже оставаясь в тюрьме, он был признан по соцопросам самым популярным политиков.

А Болсонару наоборот считали «антигероем», и его рейтинги были так низки, что многие сомневались, стоит ли действующему главе государства вообще выставлять свою кандидатуру. Тем не менее, в это воскресенье президент превзошел прогнозы, получив 43,3% голосов. Выступая после голосования , Болсонару пообещал посвятить оставшееся до второго тура время работе с беднейшими слоями общества, чтобы убедить их поддержать власть.

Действующий глава государства заявил: «Я понимаю, что многие проголосовали под впечатлением от роста цен, особенно на базовые продукты, и я понимаю, что многие люди хотят перемен, но некоторые перемены могут быть к худшему».