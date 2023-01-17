Скандалы, драки и фейковые разводы: как российские звезды дурят фанатов ради пиара

Виталина Цымблюк-Романовская и Прохор Шаляпин заработали хорошие деньги, когда придумали свой пиар-роман Фото: Соцсети

Часть звезд обманывает поклонников, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Когда это срабатывает, то у них растет число подписчиков в соцсетях – все следят за развитием событий. Обеспечено внимание прессы и блогеров; растет интерес к персоне и появляются приглашения не только на телешоу, но и для участия в интересных телепроектах, лучше продаются билеты на шоу, продюсеры чаще обращают внимание на раскрученных артистов и так далее… Артисты в принципе не часто говорят правду в интервью, чтобы казаться лучше и интереснее чем они есть на самом деле. Но часть звезд врет ради денег и славы – причем на самые разные темы.

Расставание, которого не было

В декабре прошлого года певица Слава заставила всех написать о себе, рассказав о разводе. Вышла громкая история о расставании с богатым гражданским мужем и отцом младшей дочери Анатолием Данилицким, с которым прожила 18 лет. Слава записала несколько видео, где со слезами на глазах рассказывала о «трагедии»: «Как же на самом деле хреново… Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого». Певица даже объявила, что ищет нового кавалера – и объявила требования к мужчине своей мечты. Новость обеспечила всплеск интереса к певице в самую горячую пору заработков – в декабре заказчики выбирают артистов на частные новогодние мероприятия. Учитывая, что в этом году только крупные площадки и рестораны делали предзаказ артистов в ноябре, а пик частных заказов от обеспеченных людей пришелся как раз на декабрь – певица угадала. О Славе написали все – и блогеры, и СМИ, после чего она получила дополнительную работу на частных мероприятиях.

Певица Слава с младшей дочерью и ее отцом, своим гражданским мужем Анатолием Фото: соцсети

На самом деле: Слава и Анатолий Данилицкий уже несколько лет живут в так называемом гостевом браке. Он – в квартире в Москве, она – в загородном доме. Встречаются, когда совпадают выходные и желание провести время вместе; праздники и отпуска часто проводят вместе. К примеру, сейчас пара отдыхает на Мальдивах – тоже на разных, но соседних виллах. Разъезжались сначала по разным спальням, так как Данилицкий сильно храпит, а потом поняли, что жить раздельно обоим удобнее. Певица большую часть года колесит с гастролями по большим и маленьким городам страны. Когда Слава в отъезде, Анатолий возвращается в загородный дом, так как рядом школа их 11-летней дочери Тони. Вообще очень удобный вид брака – гостевой, чтобы неоднократно заявлять о воссоединении и расставании.

Роман ради пиара

Экс-жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская устроила себе обеспеченную жизнь. Виталина живет в «трешке» с шикарным ремонтом на Рублевском шоссе (площадь 134 квадратных метров). Это жилье она покупала в годы жизни с Джигарханяном, и за пару дней до официальной регистрации брака с Арменом Борисовичем, оформила эти хоромы в собственность только на себя. Цымбалюк-Романовская говорит, что на этом настоял сам Армен Борисович: «Он был в здравом уме, все подписал в присутствии нотариуса». После того, как народный артист СССР с Виталиной развелся, она потеряла работу директором театра Джигарханяна. Зато стала исправно ходить на другую работу – по телешоу, где за одно интервью получала по 300 – 500 тысяч рублей. Лицо Виталины мелькало на разных телеканалах, но когда тема с бывшей любовью была исчерпана – придумали новую. Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин объявили себя парой: стали подогревать интерес к своей истории любви фотографиями в соцсетях и интервью в прессе. Благодаря этому получили контракт для телешоу, где за гонорар рассказывали свою историю любви.

На самом деле: После того, как контракт с телевизионщиками закончился, Виталина Цымбалюк Романовская призналась, что роман с Прохором Шаляпиным был выдумкой – проектом ради зарабатывания денег. Они познакомились за кулисами ток-шоу, где и возникла эта идея. Цымбалюк-Романовская объяснила: «Прохор выкладывал красивые картинки с нами в соцсети. Я об этом пиар-романе не жалею. Уверена, что поступила правильно. Мы хорошо зарабатывали. Не было, конечно, никаких отношений… На тот момент я зарабатывала деньги в телепередачах на защиту своих интересов. Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях - не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором». «Проект Прохор» принес Виталине не только деньги, но и интерес к ее творчеству – они записывали совместные песни, готовили концерт. Сейчас «пара» даже не общается, так как Прохор не стал признаваться в пиар-романе — ведь неизвестно сколько их еще впереди.

Грязный скандал – ради денег

Иногда и народные артисты решаются обмануть поклонников – ради хорошего гонорара. Так откровения Александра Семчева на одном из телешоу обернулись скандальными заголовками. «Александр Семчев о сексе с невестой сына: Она для него слишком шикарная» и т.д. Семчев после похудения стал колесить по телепередачам и на одном из шоу появился со старшим внебрачным сыном Кириллом и историей, как отбил у него невесту. Александр Львович играл на камеру профессионально: «Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав: если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится…» Была в эфире и «та самая Анна» – для съемок в телешоу нанимают героинь среди массовки за повышенный гонорар или через актерские агентства.

Александр Семчев и его сын Кирилл на скандальном телешоу. Кадр Первого канала

На самом деле: Александр Семчев отрабатывал разные темы на телешоу. Но от романа с молодой избранницей отрекся. Семчев объяснил тогда «Комсомолке» почему решился на такой скандальный сюжет: «Я даже не помню, Анна это была или не Анна... Ну как я мог увести девушку у собственного сына? Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги. Программе был нужен скандал. Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. Но, с другой стороны, я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забудь. Не всегда же играть положительных героев…»

Сын Семчева с «невестой», которую у него якобы отбил отец. Кадр Первого канала

Драка ради славы

Мордобой как элемент пиара используют самые смелые или отчаянные. Классический пример в этой категории – пиар история от свахи и телеведущей Розы Сябитовой. Сябитова тогда была замужем за Юрием Андреевым и активно развивала свой бизнес – брачное агентство. Однажды на ТВ и в пресс появились фото избитой Сябитовой с окровавленным лицом… Продолжил традиции Сябитовой в этом жанре «кровавого боевика» Гоген Солнцев, который стал поколачивать на камеру свою престарелую жену Екатерину Терешкович. Бурная история любви экс-участника «Дома-2» Гогена и пенсионерки из массовки Терешкович неожиданно стала приносить высокие рейтинги телесмотрения, после чего они официально оформили отношения и стали устраивать разборки по сценарию – драки и измены случались регулярно.

Роза Сябитова с экс-мужем и постановочное фото избиения Фото: соцсети

На самом деле: После развода с Сябитовой ее экс-муж Андреев рассказал как Роза придумала пиар-историю: «Сидели мы как-то с ней на кухне, она вдруг говорит: «Давай Андрею Малахову напишем, что ты меня избил. Я даже фото Андрею отправил сам. И такое началось! Меня окрестили тираном, а к Розе пришла долгожданная известность. После этого развода было не избежать».

У Розы Сябитовой нашлись подражатели – истории с избиением периодически мелькали в телешоу. Самой рейтинговой пару лет назад стала сценарная телеистория любви Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович – дрались и дома, и в студии. Ради рейтингов, а значит гонораров женщина даже делала пластику. Пара в разводе, но поддерживает общение на тот случай, если ими опять заинтересуются на ТВ.

Гоген Солнцев и драка его женщин в телестудии. Кадр канала «Россия»

Выдуманная биография

Звезды часто приукрашивают биографию, чтобы в ней появились яркие «артистичные» эпизоды. А всплывает это часто после смерти артистов, когда о них пишут некрологи. Так недавно случилось и с певцом, хореографом Борисом Моисеевым. В некрологах многие написали, что артист родился в тюрьме. Сам Моисеев так рассказывал о своем появлении на свет: «В тюрьму мама попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И в тюрьме родила меня…» В отцы артисту приписывали тюремного надзирателя. Также долгие годы тиражировали историю о том, что у Моисеева в Кракове есть внебрачный сын Амадеус от актрисы Эугении Плешките (ее не стало в 2012 году. - Ред.) и внук. Автором легенды был сам Моисеев, а научила его приукрашивать биографию подруга – Алла Пугачева.

На самом деле: После смерти Бориса Моисеева его брат Маркс Толкач рассказал kp.ru, что их мать никогда не сидела в тюрьме: «У всех трех братьев в нашей семье один отец - Михаил Харитонович Толкач. Мать наша была ярой коммунисткой, никогда не врала». А сын актрисы Эугении Плешките неоднократно заявлял, что Борис Моисеев не имеет никакого отношения к их семье.