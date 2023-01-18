Бесполезные новогодние подарки: Подарила теща в ночь две кастрюли, нож и скотч

Если решили передарить ненужную вещь, делайте это сразу. Фото: Shutterstock

Не претендуем на статистическую точность исследования: мы просто открыли сайты частных объявлений и искали товары, в описании которых есть фразы вроде «подарили, мне не нужно». И при этом смотрели только объявления, опубликованные после 1 января 2023 года. Вот какие предложения встречаются чаще всего.

Чувства просто кипят!

Одни из самых частых лотов на перепродажу - кухонная утварь. В основном кастрюли. В одном из объявлений встретилось даже полное ненависти описание: «Любимая свеКРОВушка подарила суповую кастрюлю на Новый год». А еще пытаются избавиться от наборов ножей для сыра. Возможно, для гурманов - вещь нужная. Но, очевидно, наборы не очень-то востребованы.

Запчасти для компьютеров

Тут история простая: юным геймерам делают подарки родители, которые не шибко разбираются в игрушках. Покупают, а деталь не подходит. Также много на продажу выставлено клавиатур, мышек и мониторов.

Фены с ионизаторами

«Последний писк техномоды» - наверное, так консультанты магазинов бытовой техники расписывают достоинства таких приборов покупателям-кавалерам, которые спешат выбрать фен для любимой. Прибор с ионизацией стоит куда дороже рядовой «сушилки». Опция нужна, чтобы волосы дыбом не стояли после сушки. Но судя по тому, что женщины активно сбывают такие подарки, они либо уже купили себе навороченный агрегат, либо не верят в технологию.

Сертификаты

Деньги дарить стесняются: вроде как неприлично. Вот и презентуют сертификаты в косметические, шубные салоны или маркеты электроники. Магазины их обратно на деньги не меняют. А потому приходится продавать с дисконтом от номинала.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Меняю носки на розы

В 2018 году предприниматели из Москвы придумали сервис «23 на 8» с подзаголовком «утилизация подарков на 23 февраля». Они предложили мужикам: сдаешь носки, дезодорант, шампунь, пену для бритья и кружку (можно комбинировать разные наборы) доплачиваешь сверху от 500 до 2500 рублей (от набора подарков зависела доплата), и тебе выдают букет роз. Можешь подарить своей даме! Все собранные носки-дезодоранты бизнесмены планировали перепродать в интернете. Увы, заявок было немного. Хотя нашлись ушлые москвички, которые специально дарили кавалерам бритвенные станки и дезодоранты, потом вызывали курьера сервиса и требовали от любимого поменять «ненужное барахло» на цветы.

КСТАТИ

Еще и удар по экономике

Ученый из Йельского университета (США) Джоэл Уолдфогель в 90-е начал работу, дискуссия о которой растянулась на пару десятилетий (позже была издана книга). Экономист опрашивал людей: сколько они готовы заплатить за презенты, которые им подарили на Рождество. И люди обычно называли стоимость примерно на 16% ниже реальной.

Экономист решил: если основная масса недооценивает подарки, не так уж они им нужны. Прибавить сюда факторы, которые трудно поддаются исчислениям, но влияют на экономику: пробки в предпраздничный ажиотаж, время, которое люди тратят на поиски подарка, вместо того чтобы работать, затраты на производство всего ненужного... Ученый подсчитал что ежегодно в мире Рождество и Новый год приносят издержки в 25 млрд долларов.

КОМПЕТЕНТНО

Выбирайте вещи с историей

- Если решили передарить ненужную вещь, делайте это сразу, - советует основатель студии уникальных подарков ArtGift.ru Игорь Фролов. - Спустя несколько лет можно забыть, кто конкретно делал подарок, и случайно вернуть его дарителю. Перепродажа также неплохой вариант: свечи и шампуни вряд ли кто-то купит, а вот комплект постельного белья или набор посуды, вероятно, кому-то пригодятся. Можно написать объявление в соцсетях о том, что вы готовы поменяться невостребованным подарком с другим таким же «счастливчиком».

Чтобы не прогадать с презентом, ориентируйтесь не на моду, а на увлечения человека. Если никак не можете определиться, дарите вещь с историей: книга с автографом, старинная картина, гравюра, литография. Такие подарки вызывают эмоции, а еще со временем растут в цене или становятся фамильными реликвиями.

К слову, есть более радикальный способ сделать удачный презент: заранее договоритесь с родственниками, что не будете дарить ненужный хлам по типу «а вдруг понравится», а купите что-то по-настоящему нужное за разумную цену. Только попросите четко сказать, что именно порадует ваших близких.

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