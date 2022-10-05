ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки: Как решение повлияет на рынок и идею о потолке цен

5 октября состоялось заседание министров ОПЕК+ Фото: REUTERS

СТОИМОСТЬ УЖЕ РАСТЕТ

Это рекордное сокращение с 2020 года! Тогда спрос на нефть рухнул из-за пандемии, и причина снижения добычи была понятна: столько черного золота миру было просто не нужно. Сейчас причины сокращения добычи нефти уже другие. Хотя и похожие.

Напомним, 5 октября состоялось заседание министров ОПЕК+ (организация стран – экспортеров нефти). Собирались, чтобы составить план по добыче нефти. Ранее в новостях прозвучало, что Саудовская Аравия и Россия планируют сократить добычу. И вот сейчас организация одобрила максимальное сокращение – на 2 млн баррелей в сутки. Цифра большая, но критичная ли?

Как рассказал KP.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в последние месяцы ОПЕК+ не исполняет свои соглашения по увеличению добычи, которые были приняты ранее. И добывает от 1,5 до 3 млн баррелей в сутки.

- Заявленное снижение - это попытка приравнять план к реальному объему добычи, - объяснил Сергей Пикин. - Условно говоря, они все равно заявленные объемы не добывают и в таком количестве нефть на рынок не поступает. А задача ОПЕК+ - не цены поддержать, а соблюсти баланс, чтобы предложение не превышало спрос и не накапливались избыточные резервы.

И все же при таком раскладе повышение биржевой цены на нефть неизбежно. Слухи о планируемом снижении обсуждались в СМИ еще на прошлой неделе. Это тут же сказалось на цене. Если несколько дней назад нефть стоила $76 за баррель, то утром 5 октября была уже $93.

- Саудовская Аравия, Россия и США - страны, которые производят нефти больше всех в мире, - рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. – Но есть нюансы. Например, США практически не экспортируют нефть, а потребляют ее внутри страны. А Саудовская Аравия и Россия – самые крупные экспортеры в мире. Поэтому если они сократят добычу, то спрос превысит предложение и цена подскочит. Но это делается не в первый раз и ничего катастрофичного в этом нет.

Катастрофы, может, и нет, но некая тревожность имеется. CNN сообщает, что «согласно многочисленным источникам, Белый Дом на самом деле паникует. Они очень не хотят резкого сокращения добычи нефти, ведь это повлечет за собой высокие цены на бензин, и это сильно ударит по администрации Байдена». А бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал новость о планах ОПЕК+ фразой «Очень недружелюбно».

Однако Георгий Остапкович уверен, что по США снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ никак не ударит.

- Они не импортируют нашу нефть, - пояснил Георгий Остапкович. – Когда-то был небольшой экспорт из России в США, но они от него отказались. США разберутся, если вдруг будут проблемы, у них под боком есть Мексика и Венесуэла.

А ЧТО С ПОТОЛКОМ ЦЕН?

Самое время вспомнить еще одно нефтяное заявление, сделанное в начале сентября «большой семеркой» (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада). Страны «семерки» договорились ввести потолок цен на «черное золото» из РФ. Если верить Bloomberg, то дело решеное - с 5 декабря Евросоюз вводит эмбарго на российскую нефть, если она продана по цене выше установленного лимита. Каким будет потолок, пока неизвестно.

- Евросоюзу нужен этот потолок, чтобы выгоднее покупать нефть, - говорит Остапкович. – Скажем, не по 100 долларов, а по 60. Да, России не хочется плясать под дудку Запада. Но если у нас не будет экспорта, то не будет и валюты.

- Надо понимать, что если потолок цен сегодня коснется российской нефти, то завтра может коснуться ОПЕК+, - добавляет Сергей Пикин. - А на ОПЕК+ американцы давно зубы точат. Если вдруг механизм с потолком окажется работоспособным, это будет новая веха в развитии нефтяных отношений в мире.

Но в любом случае, снижение добычи (и, как следствие, повышение цен) России выгодно. Во-первых, не все страны присоединятся к «братству потолка». А во-вторых, мы уже и так продаем нефть с дисконтом. Но одно дело – давать скидку от условных 70 долларов, и совсем другое – от 100 или 120.

К слову, на заседании министров стран ОПЕК+ в Вене присутствовал и российский вице-премьер Александр Новак. По данным СМИ, сокращение добычи он поддержал.