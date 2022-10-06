Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Микрофинансовые организации (МФО) после 21 сентября перестроились и уже предлагают займы «на экипировку и аптечку». Деньги обещают выдать за час, с вероятностью одобрения 98%.

Как объясняют в Роскачестве, за новым рекламным ходом скрываются два факта. Во-первых, спрос на микрокредиты в последнее время резко упал — в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года он ниже на 10-12%. Вот МФО и приходится креативить. А во-вторых, действительно резко выросли цены на военную амуницию и прочие потенциально необходимые мобилизованным вещи. На некоторые категории товаров, по сведениям Роскачества, рост цен буквально за неделю составил 1000%. Что, кстати, уже заинтересовало Федеральную антимонопольную службу. Ведомство поручило своим территориальным управлением бдительнее следить за ценами на амуницию, тактическую одежду, спальные мешки, термобелье, рюкзаки, трекинговую обувь, походные аксессуары и т. п.

Что за займы предлагают мобилизованным? Пара кликов — и нахожу рекламу как раз из той серии, о которой предупреждают эксперты Роскачества. «Получение кредита военным за 1 час», без справок и поручителей, решение по кредиту за 20 минут, 98% вероятность одобрения. Попадаю на сайт, где надо заполнить нехитрую анкету — желаемая сумма кредита, ФИО, дата рождения, телефон, электронная почта, регион. За всеми рассказами крупными буквами про получение кредита за 1 час по ставке от 6,1% - мелким шрифтом: «Сервис не является банком или кредитором, не относится к финансовым учреждениям и не несёт ответственности за последствия - любые заключенные договоры кредитования или условия по ним». Заявка, как указано, передается банкам-партнерам. Далее перечислено несколько вполне приличных банков с припиской «и другие».

Покупатель в магазине армейского снаряжения в Москве. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Свои данные я в анкете указывать не стала, написала выдуманные. Мне тем не менее перезвонили. Про «экипировку и аптечку» уже не вспоминали, да и, как выяснилось, отдельного «займа для военных» и нет. Условия — классические для микрофинансовой организации и так называемых «займов для зарплаты». Готовы дать «без всяких подтверждений» до 30 тысяч рублей, на 31 день, от 1% в день.

-Даже ставка 1% в день за месяц превратится в 30% от суммы займа, - предупреждает заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева . - И хотя законодательство ужесточило требования к размерам максимальных выплат по процентам и неустойкам, при просрочке даже незначительная сумма может существенно вырасти. В условиях неопределенности риски просрочки платежей увеличиваются, поэтому от использования заемных средств вообще лучше отказаться.

-По таким долгам, как и другого рода кредитам и займам, взятым до призыва, мобилизованные вправе будут взять кредитные каникулы на весь период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. А в самом нехорошем случае — при гибели военнослужащего или инвалидности 1 группы — долг вместе со всеми пени должен быть списан, - поясняет председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - На займы в МФО все положения только что принятого нового закона распространяются так же, как и на банковские кредиты. Хуже ситуация на страховом рынке. Страховки жизни и здоровья тем, кто может попасть под мобилизацию, сейчас тоже впаривают направо и налево. Но практически всегда там среди условий, при которых полис не будет действовать, указывается участие в боевых действиях. То есть это просто прямое выкачивание денег.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Автоматом кредитные каникулы мобилизованным не даются. Надо за ними обратиться к своему кредитору. Но сделать это можно, например, по электронной или обычной почте — в зависимости от того, какой путь связи прописан в договоре. Если военнослужащий не получит никакого ответа в течение 15 дней с момента подачи заявления, он может считать, что кредитные каникулы начались. То есть у тех же МФО «тянуть резину», а пока начислять драконовские проценты или еще и пени, не получится.

Другое дело, что если мобилизованный вернется домой живым и здоровым, долг отдавать все равно придется. Кредитные каникулы дают право только на отсрочку по платежам, и не будут начисляться пени. Поэтому одолжить денег у МФО под 30% в месяц перед мобилизацией — все-таки не очень хорошая идея.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почем «тактические» товары для народа

Как рассказали «КП» в интернет-сервисе сравнения цен Price.ru, спрос на некоторые категории «тактических» товаров сейчас имеет настолько ажиотажный характер, что отследить точные колебания цен просто невозможно. В некоторых случаях их рост с 21 сентября действительно достигает если не 1000, то 300 процентов. Но ситуация сильно зависит от конкретного ритейлера и его желания поспекулировать на необычном ажиотаже — поэтому разброс процентов подорожания тоже велик и плохо поддается учету.

Так же эксперты Price.ru предупреждают: «боевые» товары из интернет-военторгов и с маркетплейсов — строго говоря, не армейские. Профессиональное армейское оборудование в обычных магазинах не продается. Особенно это относится к бронежилетам и приборам ночного видения.

Примерный ценник российских интернет-магазинов, руб.

Бронежилет 1500-76 000

Тактическая аптечка до 1500

Берцы 1400 — 21 000

Тактические очки 660 — 21 500

Тактические перчатки 200 — 16 170

Приборы ночного видения 2300 — 50 000

Походный рюкзак 1000 — 37 800

Спальник 1800 — 10 000

Мужское термобелье 240 — 21 000

*Большой разброс цен объясняется как очень разным качеством товаров, так и разницей в «наценке на ажиотаж» у разных торговцев