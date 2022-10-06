Резня в детском саду: в Таиланде бывший полицейский расстрелял 35 человек

В Таиланде бывший полицейский ворвался в детский сад и расстрелял 22 детей и 13 взрослых. Фото: REUTERS

Страшная трагедия потрясла тропический Таиланд. Как сообщает «Би-би-си», в провинции Нонгбуалампху, в 500 километрах от столицы страны Бангкока, бывший полицейский ворвался в детский сад и расстрелял 22 детей и 13 взрослых. После этого он сбежал на автомобиле, в котором позже покончил с собой. Как выяснилось потом, перед налетом экс-полицейский у себя дома убил жену и сына.

34-летний мужчина, недавно уволенный из правоохранительных органов в звании сержанта из-за проблем с наркотиками, вломился в центр раннего развития, где в тот момент было около 30 детей. С собой у нападавшего было несколько пистолетов и ножей. По сообщению «Си-эн-эн», преступник начал стрелять направо и налево, убив в том числе и одну из воспитательниц, которая была на последнем месяце беременности, а также сотрудника полиции. Самым маленьким из жертв было два года.. Несколько человек получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Премьер-министр Таиланда уже выразил свои соболезнования семьям погибших. Последний раз случай массового расстрела случился в стране в 2020 году, когда военнослужащий убил 29 и ранил более полусотни человек на военной базе и в торговом центре.