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Политика7 октября 2022 9:01

Мобилизованных учат преодолевать препятствия на танках

В Московской области на полигоне «Алабино» продолжаются практические занятия с контрактниками по боевой подготовке и вождению военной техники
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На полигоне «Алабино» в Московской области с отмобилизованными гражданами и добровольцами продолжаются занятия по вождению танков

На полигоне «Алабино» в Московской области с отмобилизованными гражданами и добровольцами продолжаются занятия по вождению танков

Фото: Кадр видео

На полигоне «Алабино» в Московской области с отмобилизованными гражданами и добровольцами продолжаются занятия по вождению танков и боевых машин пехоты, а также огневой подготовке.

«В ходе практических занятий проводится вождение боевой техники по пересеченной местности, где экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия - косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. Военнослужащие выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Стрельба проводится из всего штатного вооружения», - прокомментировали в Минобороны России.

Контрактники повышают навыки применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки не только на полигоне. В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом проходят занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области в рамках отработки слаженности танковых экипажей продолжается подготовка танковых экипажей из числа граждан, призванных их запаса в рамках частичной мобилизации.

С ними проводятся занятия по вождению Т-72Б3 по пересеченной местности, где экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия - косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий по огневой подготовке наводчики боевых машин также ведут огонь из пулеметов НСВТ «Утес» и ПКТМ по наземным и низколетящим воздушным целям.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

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