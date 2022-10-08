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Происшествия8 октября 2022 8:16

СК России: по факту ЧП на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Подрыв грузового автомобиля произошел во время прохождения железнодорожного состава с горючим
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления

Фото: REUTERS

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту.

"По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", - сообщила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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