Более 3,5 тысяч заявок подано на участие в программе «Плавучий университет»

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«Плавучий университет» — это годовой цикл работы по подготовке научно-исследовательских кадров: студентов, аспирантов и молодых ученых в области океанологии, морского природопользования, добычи полезных ископаемых на шельфе и сохранения морских экосистем. Мероприятия направлены на интеграцию участников в научное сообщество, их профориентацию и повышение квалификации, а также повышение интереса к российской науке, что соответствует целям Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 годы.

Научно-образовательная программа «Плавучий университет» ведёт свою историю более 30 лет. Сегодня проект осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и координации Московского физико-технического института в рамках национального проекта «Наука и университеты», а также входит в список поддержанных инициатив Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.) ООН.

В последние годы, объединяя лучшие практики по подготовке научно-исследовательских кадров, организации привлекают всё больше заинтересованных студентов, готовых пройти высокий конкурсный отбор и все стадии исследования от постановки научной задачи, через морские экспедиции к публикации и выступлениям с полученными результатами.

«Мы очень рады такому высокому интересу студентов к морским исследованиям. Программа «Плавучего университета» растет, и если раньше мы активно искали студентов, чтобы рассказать им о своей науке, то в этом году спрос так высок, что студенты не только, как прежде, пройдут весной конкурс для участия в экспедиции, но и сейчас, на самом первом этапе, проводят дополнительный отбор — пишут мотивационные письма, чтобы принять очное участие в школе», — поясняет к.ф.-м.н. Наталья Степанова организатор Зимней школы «Плавучего университета».

Если в прошлом году школа «Плавучего университета» собрала около 1200 заявок и проводилась на 6 площадках на базе научных и образовательных организаций, то в этом году мероприятие значительно расширило свою географию и охват — принять участие в Зимней школе «Плавучего университета» будет возможно на 9 площадках в 7 городах России:

• Московский физико-технический институт и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва;

• МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт физики Земли РАН, Москва;

• Высшая школа экономики, Москва;

• Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург;

• Астраханский государственный университет, Астрахань;

• Дальневосточный федеральный университет, Владивосток;

• Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград;

• Морской гидрофизический институт РАН и Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», Севастополь;

• Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону.

Каждая площадка объединит представителей региональных университетов, научных организаций и партнеров из индустрии.

Кроме того, на Зимней школе будут представлены новые научные направления: изучение опасных природных явлений, моделирование океана и ледовой обстановки, научные коммуникации. Несколько площадок школы будут представлять методы и исследования, связанные с использованием спутниковых данных. При этом в программе школы остаются и «традиционные» направления, такие как физическая океанография, геология и геофизика, морская биология, биогеохимия, природопользование и технические средства изучения океана.

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.