Скандал из-за хита Пугачевой: «Гагарина спела лучше, но без эмоций!»

Полина Гагарина одна из самых сильных вокалисток на нашей эстраде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тридцать лет назад композитор Игорь Крутой написал песню «Любовь, похожая на сон». Спустя год, ее исполнила Пугачева - в 1994 году. Песня получала премию как шлягер десятилетия. Недавно ее перепела Полина Гагарина, чем вызвала волну обсуждений и споров в сети. Все началось после того, как Гагарина разместила в соцсетях видео, где она поет этот хит. Споры не стихают. Многие уверены, что в исполнении Гагариной песня зазвучала лучше, чем в оригинальном исполнении Аллой Пугачевой. Но не все с этим согласились: так в сети разгорелись жаркие споры на эту тему. На юбилейном концерте к своему 70-летию Алла Пугачева представляла хит в новой аранжировке, многие звезды делали свою версию этой песни. Полина Гагарина исполнила «Любовь, похожую на сон» под аккомпанемент автора Игоря Крутого в «Голубом огоньке» на канале «Россия».

Песню «Любовь, похожая на сон» в новом звучании послушала и сравнила с оригиналом педагог вокала, саундпродюсер Юлия Таравкова и поделилась профессиональным мнением с kp.ru.

«Единственное, что объединяет таких диаметрально противоположных певиц как Алла Пугачева и Полина Гагарина в этой песне – это диапазон, - считает Таравкова. - Песня широка по диапазону, поэтому ее также пели только сильные исполнители: такие как Лара Фабиан и Димаш. Полина - техничная певица и спела технически песню великолепно: немного по-своему, где-то добавила свой мелизм; в конце ушла наверх и поставила блестящую точку. Но я считаю исполнение этой песни Полиной - слишком скучным эмоционально, тут она абсолютно проигрывает артистическому таланту Аллы Пугачевой. Если мы послушаем исполнение Аллы Борисовны – то там мы не найдем таких идеально отточенных нот, местами криво, на высокой ноте в припеве - даже чуть кричаще, но зато какое эмоциональное проживание песни! У Пугачевой каждая песня была как мини-спектакль: работало тело, руки, мимика, глаза. Алла Пугачева - певица, которая пела не голосом, а душой. Хочется видеть на сцене не только холодную статичную вокалистку (так ведь и радио можно послушать), а настоящего живого артиста - пусть не идеально поющего, зато способного пробудить сердце».

На странице Полины Гагариной «ВКонтакте» мнения людей разделились. Приводим несколько высказываний из жаркого спора, которые многие поддержали в споре, оценивая исполнение Полины Гагариной, сравнивая с оригиналом. Ксения Горяйнова: «Полина спела красивым голосом, безупречно. Но Пугачева проживала через души все песни». Оксана Приходько: «Полина все исполняет с душой при прекрасном вокале. И душа, и харизма в исполнении Гагариной присутствуют. У меня мурашки, как раз от исполнения Гагариной, единственной сейчас сильной российской певицы. Пугачева и пела, и играла свои песни великолепно – до поры до времени, пока была молодая». Вера Ефремкина: «Полина спела в тысячу раз лучше, чем Пугачева. Даже и сравнивать нечего». Марина Бибикова: «Песня спета красиво, но не пережита совсем. Меня не тронула. Но я эту не люблю, мне не близок ее смысл. Зря ее выбрали для Полины». Марина Черкашина: «В исполнении Пугачевой было больше эксцентрики, эмоций. В исполнении Гагариной – красивый, чистый вокал!» Катерина Гудкова: «Лучше первой исполнительницы. Не натужный крик, а легкий хрусталь». Большинство спорщиков сошлись во мнении, что Полина Гагарина удачно и по-своему перепела хит «Любовь, похожая на сон».

Под клипом Гагариной «ВКонтакте» спорят из-за новой версии песни «Любовь, похожая на сон». Фото: социальные сети

Интерпретация Гагариной вызвала много споров. Фото: социальные сети

Разные точки зрения на новую версию хита. Фото: социальные сети

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