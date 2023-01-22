Как скоро состоится генеральное сражение на Украине, какое будущее придумали на Давосском форуме и почему в России так плохо преподают математику

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцы закончатся раньше, чем поставляемое Западом вооружение (слушать)

2 место. В армии России грядут масштабные изменения (слушать)

3 место. Свершилось: Сбербанк начал работать в Крыму (слушать)

4 место. Как скоро состоится генеральное сражение на Украине? (слушать)

5 место. Давос и ныне там: что нам готовят архитекторы будущего (слушать)

6 место. Александр Коц: ВСУ взяты в клещи под Артемовском (слушать)

7 место. Танки «Челленджер» и «Леопард» против «Т–90»: кто кого (слушать)

8 место. Карен Шахназаров: Украинцы не встают на нашу сторону, потому что мы ничего им не предлагаем (слушать)

9 место. Почему в России так плохо преподают математику и физику (слушать)

10 место. Пропавшие из эфира Иван Ургант и Владимир Познер всплыли на Кипре. Берут за концерты по трешке с носа! (слушать)