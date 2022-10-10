От свистулек и матрешек до пазлов и конструкторов: в Нижнем Новгороде покажут, во что играют дети

Фото: Конгресс традиционной игрушки

Вспомнить о том, что все мы родом из детства, можно будет с 11 по 13 октября на территории Нижегородской ярмарки. Здесь впервые пройдет Конгресс традиционной игрушки, организованный Минпромом России и Правительством Нижегородской области при поддержке Совета Федераций. На нем производители игрушек, представители научного и экспертного сообщества со всей России обсудят, как поддержать отрасль, а также как с помощью современных игр передать детям культурные традиции, смыслы и образы.

В рамках Конгресса откроют и выставку «Во что играют наши дети».

Фото: Конгресс традиционной игрушки

- На выставке посетителям представят изделия мастеров традиционной игрушки: дымковские свистульки, кировские матрешки, щепные птицы счастья, - говорят организаторы. - Они широко известны по всему миру и показывают культурное разнообразие нашей страны.

Еще одним блоком выставки станут игры и игрушки российских производителей. Они созданы по современным технологиям, но при этом бережно хранят и передают детям культурные ценности народов России. Поэтому их активно используют для развития и активного обучения детей. Это развивающие игровые наборы, конструкторы-головоломки, пазлы, настольные игры, кукольные домики, игрушки для сна и многое другое.

Фото: Конгресс традиционной игрушки

Кстати, в дни проведения Конгресса заинтересовать посетителей может не только выставка. Здесь развернут настоящую торговую ярмарку. Причем в первую очередь привести сюда надо детей – для них подготовили квесты и загадки, мастер-классы и тематические развлечения в духе русских народных сказок. Вход на уличную развлекательную программу, ярмарку и выставку игрушек будет бесплатным.

Фото: Конгресс традиционной игрушки

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