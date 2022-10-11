Минобороны сообщило о продолжении массированных ударов по объектам ВСУ и энергетики Украины

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены Фото: REUTERS

Удары по Киеву и Львову не было демонстрацией силы, как об этом заявляли некоторые «военные эксперты». Вооруженного противника будут добивать, пока он не выронит из рук оружие.

На прошедшем брифинге Минобороны России это решение подтвердили такими словами: «Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

Никто не сомневается в том, что будут новые цели и задачи, которые будут выполнены завтра.

На фронтах без перемен. Украинские националисты продолжают терять в день от 600 до 1000 человек убитыми и раненными.

Обстановку на участках и направлениях прокомментировал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «на Купянском направлении противник потерял 40 украинских военнослужащих, ликвидированы при попытках форсировать реку Жеребец 20 украинских военнослужащих. К ним на помощь отправилась рота 66-й механизированной бригады ВСУ, но попала на минное поле, где погибли еще более 80 украинских солдат и наемников, на Запорожском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а на Николаево-Криворожском более 150».

Генерал-лейтенант сообщил о потери ВСУ десятков танков и бронемашин.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: вертолет Ми-24, две базы ГСМ, 5 складов с боеприпасами (в том числе с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «HIMARS»), пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

Также средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе 7 беспилотников, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», 15 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS», 6 американских противорадиолокационных ракет «HARM».