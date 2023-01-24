Власти Японии заявили о катастрофе: «Вопрос выживания общества»

Cогласно последнему опросу только один из шести японских подростков в возрасте от 17 до 19 лет заявил, что обязательно вступит в брак в будущем. Фото: REUTERS

Япония давно заслужила сомнительный титул самой пожилой страны в мире. Здесь уже больше четверти всех жителей перешагнули рубеж в 65 лет, а средний возраст составляет рекордные 49 лет, что является самым высоким показателем в мире после респектабельного Монако. Поэтому власти страны давно думают: что же делать с демографией, ведь может так оказаться, что Япония как нация исчезнет с планеты.

Как пишет «Рейтер», премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять срочные меры для решения проблемы снижения рождаемости в стране, заявив, что это «вопрос выживания японского общества».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: REUTERS

Согласно официальным оценкам, число новорожденных в Японии в прошлом году впервые опустилось ниже 800 тысяч, что стало шоком для правительства, которые ожидали, что до таких цифр дойдет только через восемь лет.

Тенденции к снижению рождаемости характерны для большинства стран мира, включая, к сожалению, Россию. Буквально на днях стало известно, что впервые за 60 лет сократилось население Китая. Но японская «демографическая катастрофа» выделяется даже на общем фоне. А учитывая, что это третья экономика мира, экономические последствия от нехватки рабочих рук в Стране восходящего солнца в скором будущем ощутят по всей планете.

Кто же виноват в происходящем? Многие кивают на менталитет нового поколения японцев, которые упорно не собираются заводить семьи. Как пишет газета The Japan Times, согласно последнему опросу только один из шести подростков в возрасте от 17 до 19 лет в Японии заявил, что обязательно вступит в брак в будущем. Интересны и причины такого ответа. Половина опрошенных парней говорит, что вряд ли сможет найти себе партнера. А еще четверть ссылается на финансовые трудности. А вот среди девушек самый популярный ответ (его дали более 52% опрошенных) — «одной жить психологически легче». Действительно, как тут дойдешь до ЗАГСа, при таких настроениях...