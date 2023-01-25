В латах не ходить, розовое не носить и никакого Синатры: Самые нелепые законы в странах мира

«Комсомолка» вспомнила самые смешные и невероятные запреты, которые работают в разных странах мира. Фото: Shutterstock

Согласитесь, иногда кажется, что народные избранники в России соревнуются в том, как бы придумать закон понелепее. То алкоголь на Новый год предложат отменить, то лицензию на жарку шашлыков соберутся ввести. Другое дело, что почти никогда столь смелые инициативы в конечном итоге не утверждаются. А вот на Западе дурацких законов - и вполне себе действующих - хоть пруд пруди. И некоторые из них действуют веками.

«Комсомолка» вспомнила самые смешные и невероятные запреты, которые работают в разных странах мира.

«Я тучи разведу руками»

В Австралии в штате Виктория гражданам законодательно запрещено носить ярко-розовые штаны после полудня воскресенья. Теоретически в остальные дни проблем с розовыми брюками возникнуть не должно, но кто знает. В этом же штате могут приговорить к 10 годам тюрьмы за торговлю и переписку с пиратом! Любопытно, что закон действует с 1958 года. С 1967 года в Австралии запрещено создавать дождевые облака, исключение - если вы обладаете соответствующей квалификацией, дилетанты - мимо. Также в стране нельзя самостоятельно менять перегоревшую лампочку. Если вас застукают за этим правонарушением, то могут оштрафовать на 10 австралийских долларов. Еще один парадоксальный закон запрещает гражданам находиться в одном доме с ворами. А все в том же законе о бродяжничестве есть пометка, что вас могут отправить на год в тюрьму, если окажетесь рядом или внутри дома, который грабят. Интересно, а смягчат приговор, если грабители заглянули именно в ваш дом?

Не тревожьте короля

Несмотря на то что Франция уже давно республика, в стране сохранились королевские законы XVIII века. Например, нельзя, чтобы свет в пределах пяти километров освещал спальню короля. По этой причине на стадионе футбольного клуба «Версаль» не установлены прожекторы. Из-за этого команда не может проводить все свои домашние игры, так, матч с «Тулузой» в январе 2022 года был перенесен на поле соперника за 700 км. В городе на юге Франции Шатонёф-дю-Пап с 1954 года незаконно летать или приземляться НЛО. А в коммуне Бриолле отменены комары, они там запрещены местным законом. Но самый прекрасный запрет звучит так: на работе нельзя напиваться, если только вы не пьете вино, пиво или сидр.

Собаки голубых кровей

Британия может похвастаться обескураживающими запретами, которые уходят в глубь веков. Например, обычные четвероногие не могут спариваться с питомцами королевской семьи. Кстати, до 1965 года за это правонарушение полагалась смертная казнь. Члены королевской семьи явно не верят в любовь с первого взгляда между животными. Прошло уже почти семь столетий с момента принятия этого закона в 1313 году, а членам парламента до сих пор нельзя появляться на заседаниях в латах и доспехах. Таким запретом король Эдуард II хотел обезоружить аристократов, заседавших в парламенте. В Шотландии запрещено отказывать людям (даже незнакомцам), которые постучались к вам в дом, в посещении вашего туалета.

Бич автомобилистов

В Соединенных Штатах каждый городок вправе устанавливать не противоречащие конституции запреты. Чем мэры городов активно пользуются. В Денвере, штат Колорадо, по воскресеньям запрещено водить черные автомобили. В чем кроется причина этого запрета, не ясно. В Клинтоне, штат Оклахома, незаконно сексуально приставать к машине - и не важно, свое это авто или соседа. Ну а в Алабаме, в свою очередь, запрещено водить авто с завязанными глазами. Так что за выходку, которая обычно следует после фразы «смотри, как могу», в Алабаме можно заработать штраф. Свой оригинальный автозапрет существует и к северу от американской границы: в Канаде нельзя садиться в такси с неприятным запахом изо рта.

Ненаучная фантастика

Китайцы могут похвастаться самым обескураживающим запретом. В Поднебесной запрещено путешествовать во времени на законодательном уровне.

В 2011 году власти КНР заявили, что научная фантастика, где герои перемещаются в прошлое, оскорбляет историю, законы физики и банальный здравый смысл. Мол, все то, что невозможно в реальном мире, - это предрассудки. Есть нюанс: запрет распространяется только на кино и телевидение. А вот в театре и литературе разрешили сюжеты про «попаданцев».

Мы собрали самые смешные и невероятные запреты, которые работают в разных странах мира. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Гимн одинокого мужчины

На Филиппинах строго запрещено исполнять в караоке легендарную песню Фрэнка Синатры My Way. И за этим стоит целая история. В свое время получила широкую огласку новость, что после исполнения этой песни за короткое время свели счеты с жизнью сразу 12 караоке-исполнителей. Дескать, баллада о длинном и трудном жизненном пути мужчины будоражит такие глубокие струны души, что многие не выдерживают. Некоторые же филиппинские журналисты полагают, что в действительности проблема в том, что эту песню очень любит филиппинская мафия. И за неудачное исполнение композиции в караоке человека могут запросто покалечить, а то и отправить на тот свет.

Резинку - в корзинку

Вот уже несколько десятилетий в Сингапуре нельзя жевать жевательную резинку. Да что там жевать, ее даже провезти в страну нельзя. А тем, кто все же каким-то образом провезет контрабанду, а потом попробует выбросить ее на улице, грозит штраф в размере 500 долларов (35 тысяч рублей) или тюремное заключение до двух лет.

С чем связана такая ненависть сингапурцев к жвачкам, доподлинно неизвестно. По одной версии, неудачно брошенная резинка привела к сбою в работе метро, чем нанесла немаленький ущерб экономике страны. Другие объясняют все экологической сознательностью жителей города-государства.

Переходим на фоторужья

А во Франции задумались о введение запрета на охоту в определенные дни - в воскресенье, праздничные дни и школьные каникулы. И, кстати говоря, по опросам, 78% французов эту норму поддерживают, хотя охота - давний и любимый мужской ритуал во многих сельских регионах страны. Однако недавно большой резонанс произвели несколько эпизодов случайных убийств людей на охоте. Именно после этого власти заявили, что охотникам запретят употреблять алкоголь, а некоторые дни и вовсе сделают свободными от старинной забавы.

Кстати, в Великобритании запрет на охоту по воскресеньям существует с 1831 года. В Италии запрещено браться за ружье по вторникам и пятницам, а португальцы могут выслеживать дичь только по четвергам и воскресеньям. Полную свободу охотникам предоставляют в Германии и Испании.