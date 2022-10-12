«С нотками отвратительного желания»: Илон Маск выпускает парфюм с запахом жженных волос

Флакончик душистой водицы от Илона стоит $100 Фото: REUTERS

Богатейший человек мира, владелец автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск снова удивил почтенную публику своим чудачеством. Как сообщает «Блумберг», он запустил в производство личный бренд парфюма под названием «Жженные волосы». Описание аромата звучит следующим образом: «Экстракт отвратительного желания позволит вам выделиться в толпе».

Флакончик душистой водицы от Илона стоит $100 (6300 рублей), и в первые минуты после анонса в интернете были раскуплены 10 тысяч бутыльков «Жженых волос».

Бизнесмен, состояние которого оценивается сейчас в $215 млрд, известен тем, что периодически выпускает шуточные товары. Так, в свое время он продал 20 тысяч огнеметов, ограниченную партию «Тесла текилы», а также пару «коротких шорт», которые он продал за $69 тысяч долларов (4,3 млн рублей). Стоит ли говорить, что за всеми этими предметами тут же начиналась охота коллекционеров.

Илон Маск выпускает парфюм с запахом жженных волос

Собственные ароматы выпускают многие заокеанские звезды, и некоторые из них любят прослыть оригинальными. Например, Леди Гага заявляла о планах выпустить духи с запахом крови, а актриса Гвинет Пэлтроу и вовсе «побаловала» поклонников парфюмом с ароматом своих интимных мест.