«В креативных территориях мы видим новые «точки роста»»: Валентина Матвиенко выступила на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие одного из главных событий креативной индустрии – Форума креативных территорий. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с выставочными экспозициями и выступила на пленарной сессии. Главный сенатор страны отметила, что в креативных территориях заложены новые «точки роста» и возможности для устойчивого развития регионов России и для создания рабочих мест.

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ключевым событием первого дня Форума креативных территорий стала пленарная сессия, в которой приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, а также учредитель «Дятьковского хрустального завода» Сергей Авдеев и генеральный директор «Хохломской росписи» Алексей Усанов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Нижегородская область – важный экономический и промышленный регион, поблагодарила главу региона за качественную организацию Форума креативных территорий: «Область – лидер в этой сфере, и подает пример другим регионам. На форуме представлены практически все субъекты РФ, где есть народные художественные промыслы. Состоялся интересный обмен опытом».

Спикер Совета Федерации отметила, что главная идея форума – это устойчивое развитие регионов на основе российского культурного кода, а также объединение предпринимательской активности с традициями и творчеством: «В креативных территориях мы видим новые «точки роста» и возможности для устойчивого развития субъектов РФ и для создания рабочих мест». Такие территории уже сформированы во многих регионах, включая Нижегородскую, Ивановскую и Новгородскую области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Республику Дагестан.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что одной из целей форума является сохранение и укрепление национальной идентичности. «В эпоху исторических вызовов, которую мы переживаем, крайне важно понимать, на чём строится наше национальное самосознание. Я абсолютно уверен, что развитие сферы народных художественных промыслов во многом содействует его укреплению. И это в итоге имеет огромное значение для дальнейшего развития России. Нижегородская область уникальна тем, что на её территории собраны почти все существующие виды народных художественных промыслов – у нас развивается 14 видов производств НХП. Это сказывается на показателях – по объёму выпущенной продукции местные предприятия занимают 1-е место в Приволжском федеральном округе и находятся в тройке лидеров по России», - отметил глава региона.

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

УНИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров в своем выступлении также отметил важность народных художественных промыслов: «НХП – уникальная часть российской культуры. Российская Федерация бережно сохраняет и развивает художественные промыслы, а также вносит вклад не только в отечественное, но и в мировое культурное наследие».

По словам Валентины Матвиенко, в 36 регионах уже появились законы о народных художественных промыслах, в 73 субъектах приняты акты о деятельности региональных художественно-экспертных советов, а в 71 субъекте – об установлении регионального перечня мест традиционного бытования. «Таких мест на сегодняшний день в нашей стране свыше 3,5 тысяч», - отметила она.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова рассказала о мерах поддержки отрасли и добавила, что в 2022 году Правительством РФ было принято решение об увеличении господдержки в два раза. Отрасль – в числе приоритетов в мерах господдержки Минстроя России, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Ростуризма. «У нас есть меры поддержки как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ. Они позволяют нам не только сохранить те производства, которые мы имеем, обеспечить их финансовую и экономическую стабильность, но и в то же время расширить ассортимент товаров, выпускаемых этими производителями», - добавила она.

Подводя итоги, Валентина Матвиенко подчеркнула, что Указ Президента РФ о проведении Года культурного наследия вышел своевременно: «Этот год и наш форум дали дополнительный импульс и обсуждению, и выработке мер по поддержке культурного наследия многонациональной и многоконфессиональной страны. Мы должны уделять этому внимание на всех уровнях – государственном, региональном и муниципальном».

Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Нижегородской области. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации РФ.

«Форум дал дополнительный импульс и обсуждению, и выработке мер по поддержке культурного наследия многонациональной и многоконфессиональной страны. Мы должны уделять этому внимание на всех уровнях – государственном, региональном и муниципальном».

Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Нижегородской области. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

СПРАВКА

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