О чем Путин говорил с Эрдоганом на встрече в Астане

Глава Турции и президент России встретились в Астане. Фото: REUTERS

Владимир Путин в Астане встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер сделал предложение, от которого будет сложно отказаться. Анкаре дали шанс фактически занять место Берлина в европейской газовой системе.

- Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, - заявил Путин.

Президент уточнил, что в Москве на Российской энергетической неделе эта идея уже обсуждалась между Газпромом, турецким Минэнерго и турецкой нефтяной компанией Botas. Судя по всему, конечное решение теперь за Эрдоганом.

Во время открытой части турецкий лидер ничего не сказал о газопроводе. Он только заметил, что для его страны много значит запуск первого энергоблока АЭС Аккую (которую строим мы) в начале 2023 года. Еще политик пообещал помочь с экспортом наших удобрений…

После встречи представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что оба политики дали поручения как можно быстрее «рассмотреть вопрос» нового газового хаба.

- Турция оказалась самым надёжным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, - заметил Путин.

Судя по всему, мы начинаем новый инфраструктурный супер-проект типа "Северного потока-2". По данным Газпрома, за 9 месяцев наш экспорт голубого топлива упал на 40% (по сравнению с прошлым годом). Да, в Китай продаем больше, но рынок всей Европы он заменить не может.

Трубы на дне Балтийского моря взорваны и не ясно, будут ли их чинить. Технически это сделать можно. Но, как сказал Путин, «это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации».

С этим-то как раз сложно. Европа раскрутила санкционный печатный станок и иметь дело напрямую с нами не хочет.

Раньше главным газовым хабом в Европе была Германия. Много труб сходилось и расходилось на территории страны. Берлин зарабатывал деньги на прокачке. Сейчас, после диверсий на Северном потоке, роль Германии уже не та.

Теперь Россия делает ставку на Анкару. Если проложить трубу по дну Черного моря, мы сможем снова продавать газ Европе. Только через Турцию. Это выгодно нам: вернем старый рынок. Это выгодно Европе: они смогут покупать голубое топливо как бы у Анкары, а не Москвы, соблюдая свои же санкции. И это выгодно Эрдогану, потому что он сможет заработать на посредничестве.