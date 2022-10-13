SUNLIGHT продал золотых и серебряных цепей общей длиной – 400 км

Такой повышенный спрос обусловлен низкими ценами: сейчас в SUNLIGHT золотые цепи 585 пробы от 2 990 рублей за грамм и серебряные цепи 925 пробы от 490 рублей за изделие. При этом наибольшей популярностью у мужчин пользуются золотые цепи, а у женщин – серебряные цепи. Самыми активными стали покупатели в возрасте от 30 до 39 лет. Кстати, в Калининграде был оформлен самый большой заказ, когда единоразово приобрели 56 цепей.

SUNLIGHT предлагает огромный выбор цепей по лучшим ценам на рынке благодаря большому объему закупок и прямому сотрудничеству с российскими цепевязальными заводами, включая «Красцветмет», «ПАРС» и LINEA.