Грузия не спешит выдавать Украине Михаила Саакашвили. Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Тбилиси не выдаст Киеву Саакашвили

Бывшего президента Грузии и украинского гражданина Михаила Саакашвили Тбилиси Киеву выдавать не хочет. Мишико нарушил грузинскую госграницу осенью 2021-го. Тогда он нелегально прибыл из Украины в порт Поти на пароме с молочными продуктами. Очень хотел вернуться во власть в маленькой, но гордой республике. Нежелание отдавать своего экс-президента незалежной министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объяснил тем, что против Саакашвили уголовные преследования на родине продолжаются. Брегадзе заявил: «Саакашвили отбывает наказание по двум делам. Еще по трем ведутся судебные процессы. Это - основание для отказа». Он также заявил, что со стороны государства делается все необходимое для поддержания здоровья бывшего президента, который находится под охраной в одной из клиник Тбилиси — на родине ему вменяют превышении полномочий и масштабную коррупцию. И, кстати, почти то же самое предъявляют в Киеве. Судя по событиям последних дней, Мишико нынешний кипеж лучше пересидеть за кавказскими горами.

Остатки украинских ВВС самоликвидируются

Под Винницей около 9 вечера разбился украинский истребитель, Украинское командование воздушных сил признало, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успел катапультироваться. Сообщается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам». Ещё под Полтавой два борта навернулись. А ранее сообщалось, что российские истребители за сутки нивелировали два самолета ВВС Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в ДНР. Так что винницкому катапультировавшемуся еще повезло — может, в больничке переживет смутные времена..

Американцы обещают Киеву «интегрированную систему ПВО»

Несмотря на очевидную аннигилляцию Украины и ее оборонных структур, Вашингтон пытается добиться от стран Запада постройки интегрированной системы противовоздушной обороны незалежной. В Вашингтоне решили передавать Киеву необходимые комплексы ПВО различной дальности. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Рассматриваются варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности. Милли утверждает: «Комбинация всех этих комплексов позволит закрыть воздушное пространство Украины российским летательным аппаратам». «Надежды юношей питают, отраду старым подают» - великий Ломоносов словно про Зеленского и Байдена писал три века назад...

Украина планирует отменить безвиз с Белоруссией

Шестой президент Украины поручил правительству рассмотреть отмену безвизового сношения с Белоруссией. Поводом, якобы, стала петиция на имя Зеленского в электронном формате, которую поддержали 25 339 граждан незалежной. Украинский лидер отметил, что сейчас на украинско-белорусской границе открыт лишь один пункт пропуска — в Волынской области. И он работает в ограниченном режиме — для пропуска украинцев, возвращающихся на свою странную родину из тихой Белоруссии. А скоро там могут появиться — по просьбе Киева - «международные наблюдатели». Резвитесь пока — Север все помнит...

Львовский мэр продолжает готовить горожан к Армагеддону

Андрей Садовой, львовский голова, который начал наводить панику уже после первых ударов, посоветовал жителям экстренно обустроить в домах пункты обогрева и запастись дровами. В видеообращении в своем Telegram-канале мэр заявил, что после российских ударов по украинским энергообъектам требование ставить буржуйки «уже не кажется странным». Садовой воззвал: «Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище». Ранее он сообщил, что выбиты четыре электроподстанции на территории Львовской области, и это привело к «серьезным проблемам со стабильным энергоснабжением» в городе. Собраться и подумать, конечно, можно, но дрова уже никого ни от чего не спасут.

Макрон предрекает проблемы Лукашенко

В интервью телеканалу France2 президент Макрон заявил, что при вовлечения в украинский конфликт у лидера Белоруссии возникнут проблемы. Глава Франции заявил: «Если президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя этой войне, он сделает это вопреки совету значительной части своего народа и сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не обойдется ему без проблем». Эммануль слишком много говорит — лучше бы снялся в продолжении известного и одноимённого эротического хита. Имел бы успех в незалежной.

Сколько судов ушли из украинских портов

В середине недели девять судов со 150 тысячами тонн продовольствия вышли из украинских черноморских портов. Они получили разрешение от совместного координационного центра (СКЦ) - в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда Great Arsenal (27 499 тонн пшеницы) и Jasmin Queen (9,5 тысяч тонн рапса) отбыли в Турцию. Сухогруз Agnes Victory (42 тысяч тонн подсолнечного масла) отправился в Индию. Lugano (27,1 тысяч тонн кукурузы) пошло в Испанию. А Simas с 13,4 тысяч тонн кукурузы идет в Ливан. KLC Erciyes доставит в Египет 11,5 тысяч тонн соевых бобов, а судно Lucky - 7 560 тонн кукурузы доставит в Италию. Судно Elif S перевозит в Грецию 6,2 тысяч тонн рапсового шрота, сухогруз Ege Bey - 5,7 тысяч тонн семян подсолнечника во Францию. К 12 октября общий тоннаж зерна и прочей агропродукции, экспортированных из трех украинских портов составил 7 210 199 тонн. При том было разрешено движение 656 судов 331 прибыли в украинские порты, 325 вышли из них. Но паромщик не спит.

Анкара грезит переговорами Москвы и Киева

Турция желает урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Анкара продолжит усилия для достижения перемирия между Москвой и Киевом. Турецкий лидер Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане заявил: «Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие». По мнению Эрдогана, все страны испытывают последствия боевых действий на Украине «в региональном и глобальном масштабе». По настоящему последствия все испытают предстоящей зимой.

В ВСУ поступил приказ экономить топливо

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР, заявил, что разведка республики получила данные, что тыловые службы ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе из Киева обязали жестко экономить топливо. Марочко сказал следующее: «Тыловым службам украинских подразделений в зоне активных боевых действий командованием отданы распоряжения взять на особый контроль расход горюче-смазочных материалов. И предписано в течение трех дней подать предложения по оптимизации распределения топлива». Связано это, в том числе, с увеличением расхода топлива на генерацию электричества из-за перебоев централизованного энергообеспечения. Да, так бывает - после массовых селфи на фоне взорванного моста.