СВМДА становится влиятельным глобальным игроком

Фото: akorda.kz

В столице Казахстана под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева прошёл VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Выступая перед главами государств-участниц альянса, Токаев констатировал: «Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности».

Президент Казахстана отметил, что этот регион планеты также обладает значительными человеческими и природными ресурсами – 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии.

«Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 трлн долларов к 2030 году только 1 трлн долларов придётся на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

На встречу в Астане прибыли лидеры России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Киргизстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Катара, Республики Беларусь. В столицу Казахстана также приехали вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. «Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

50 процентов населения планеты

Прошедший в Астане саммит СВМДА юбилейный – 30 лет назад Казахстан выступил с инициативой учредить Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а первая встреча глав стран-участниц альянса прошла 20 лет назад, в 2002 году. Главные цели СВМДА – расширение регионального сотрудничества, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе; политика СВМДА базируется на верховенстве права и невмешательстве во внутренние дела стран-участниц альянса. Все без исключения решения международной организации принимаются консенсусом.

Фото: akorda.kz

Выступая перед коллегами, президент Казахстана с тревогой отметил, что сегодня планета живёт в режиме «глобальной дисфункции» – беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего экономического кризиса.

«На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил о бесценном вкладе Азии в развитие человеческой цивилизации, о том, что на протяжении тысячелетий государства этого региона планеты были основной движущей силой общественного, культурного и технологического прогресса.

Казахстан определил для своего председательства в СВМДА ряд приоритетов, в основе которых лежит преобразование Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию.

«Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для её дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», – заявил президент Казахстана.

Стоит отметить, что сегодняшнее решение о трансформации Совещания в полноценную региональную международную организацию – событие эпохальное, ведь на территории государств-участниц СВМДА проживает свыше 50 процентов населения мира.

Для обеспечения безопасности и процветания

Касым-Жомарт Токаев признателен коллегам по альянсу, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Президент Казахстана рассказал о целях, которые ставит его страна, рассчитывая на тесное сотрудничество государств-членов СВМДА.

«Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путём проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов», – считает президент Казахстана. Он предложил создать «зелёные коридоры» между странами-участницами СВМДА для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Кроме этого, Токаев считает перспективным потенциальное сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Астане. «Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», – отметил президент Казахстана.

Он также поддержал предложение КНР о трансформации Финансового саммита СВМДА в постоянно действующую площадку. Такая трансформация имеет большое значение для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов, она будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального финансового сотрудничества. У СВМДА появится свой финансовый фонд для отбора востребованных проектов и сбора добровольных пожертвований стран на их реализацию.

Особое внимание в своём выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил вопросам экологии.

«Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали всё более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объёмах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии», – сказал президент Казахстана.

Не менее важным Токаев считает сбережение и развитие людских ресурсов. «Успешное проведение заседания Молодёжного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодёжного совета слёт лидеров волонтёрских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание Партнёрской сети ведущих университетов государств–членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в инновационных сферах, таких как IT-сфера, нанотехнологии и возобновляемые источники энергии», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что в Азии крепнут новые центры силы, и это едва ли не ключевой фактор перехода мировой политики к многополярности. Россия, подчеркнул Путин, вместе со странами континента делает всё для формирования системы равной и неделимой безопасности.

По итогам саммита было принято «Астанинское заявление по трансформации СВМДА», в котором говорится, что участники форума приняли решение начать «структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию».

В таком обновлённом качестве «организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов». Участники форума рассчитывают, что в качестве региональной международной организации СВМДА поможет в поиске «совместных решений общих для всех нас проблем XXI века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН».

«Международный институт по типу ООН или Евросоюза»

Российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии превращается в постоянно действующий международный институт по типу ООН или Европейского Союза. СВМДА сегодня – это площадка, на которой будет создан фонд для сбора и аккумулирования средств для решения таких задач, которые страны-участницы не могут решать самостоятельно и по отдельности.

«Азия сейчас больше всего выращивает сельскохозяйственной продукции и больше всего потребляет. Почему бы не согласовать ситуацию внутри азиатского континента? Поэтому все направления, которые предложил президент Токаев, связаны с новым уровнем развития отношений в Азии, когда появляются, во-первых, надгосударственные азиатские институты, а во-вторых, начинают играть существенную роль в жизни стран», – считает российский аналитик.

«ЕС, собственно, вырос из «союза угля и стали», и новая структура Азии тоже вырастет из СВМДА. Выбора другого всё равно нет, гораздо разумнее договориться и найти друг другу место. Недаром наш президент Владимир Путин поддержал речь президента Токаева», – отметил Дмитрий Журавлев.

Кстати, с сегодняшнего дня стран- участниц СВМДА стало на одну больше, новым членом организации стал Кувейт.

«Я предлагаю принять проект решения о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена. Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена», – сказал Токаев, выступая на саммите.