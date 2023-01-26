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Экономика26 января 2023 7:50

Российские социальные предприниматели становятся поставщиками федеральных сетей, а заводы превращают в реабилитационные центры

Рассказываем про яркие проекты в отечественном бизнесе, которые помогают людям
Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Социальное предпринимательство еще называют «бизнесом со смыслом».

Это производство товаров и услуг с целью решить социальную проблему или принести пользу обществу в целом с помощью методов ведения бизнеса. Например, такие предприниматели трудоустраивают инвалидов, пенсионеров, открывают частные детские сады, организуют дополнительное образование детей, разрабатывают реабилитационное оборудование и программы. Направлений очень много.

Главный помощник в продвижении социального предпринимательства в России — Фонд «Наше будущее». Расскажем о трех успешных производственных проектах, которым Фонд помог с развитием. Все наши герои — из абсолютно разных сфер, но, занимаясь бизнесом, они также делают важное дело — помогают людям.

«Гусиная столица»

Команда проекта — это друзья из разных городов, которые познакомились еще в Московском институте. Бизнес — разведение и переработку птицы — ведут в Кологриве Костромской области. Тут ребята купили заброшенный колхоз «Родина».

Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

- Город маленький — по официальным данным, 3000 человек, по факту — меньше 2000. Все предприятия либо связаны с лесом, либо административные. Работы мало, люди уезжают. Нас ничего не связывало с этим местом, но мы тут осели, создали рабочие места. Даже местные крутили пальцем у виска, мол, чего приехали? С точки зрения логистики, место плохое. Но природа для выращивания птицы — изумительная.

Руководитель компании Егор Доставалов (справа) и Константин Кадурин. Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

Руководитель компании Егор Доставалов (справа) и Константин Кадурин. Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

Начинали с 30 голов гуся в 2014-м. Все было в формате небольшого подсобного хозяйства. В 2019 году организовали крестьянско-фермерское хозяйство. И в том же году познакомились с Фондом «Наше будущее».

- Ждал, что общение будет официальным и формальным, но оказалось, что команда Фонда очень приятная, я бы даже сказал, вся их история — теплая и уютная. Мы выиграли беспроцентный заем от Фонда на 2 млн рублей на модернизацию старого коровника, - рассказал kp.ru руководитель «Гусиной столицы» Егор Доставалов.

Фургончик «ГусьБургер». Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

Фургончик «ГусьБургер». Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

За 2022 год фермеры вырастили 5000 голов гуся, в планах — увеличить объем в три раза. Сейчас компания поставляет свою продукцию федеральным ритейлерам вроде «ВкусВилл» и фешенебельным ресторанам Москвы. А еще открыли фургончик «ГусьБургер» в Костроме с блюдами из гусиного мяса. И все это силами людей из небольшого города, жизнь в котором поддерживает новый бизнес.

«Наивно? Очень»

Название придумала актриса Нелли Уварова. Когда идея только пыталась оформиться во что-то цельное, друзья Нелли говорили: не получится. Она и сама понимала: брать ответственность за судьбу особенных людей, когда у тебя вроде бы уже есть семья, работа и куча других хлопот, — наивно. Но рискнули — и дело пошло!

Основательница проекта «Наивно? Очень» и актриса Нелли Уварова, Дмитрий Кошенский (слева) и Роман Горшенин. Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Основательница проекта «Наивно? Очень» и актриса Нелли Уварова, Дмитрий Кошенский (слева) и Роман Горшенин. Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Команда выпускает одежду и сувенирную продукцию — шопперы, подушки, кружки, магниты и часы — под собственным брендом. Авторский, узнаваемый стиль создают не профессиональные дизайнеры, а люди с особенностями психического развития. Например, с аутизмом. Таким тяжело общаться, выстраивать социальные связи, но, как говорят в проекте — за это жизнь вознаградила их даром невероятной концентрации и творческой продуктивности.

- Мы себя полностью сами содержим: платим зарплаты и аренду, развиваем проект. На нашем производстве задействовано больше людей, чем на аналогичных проектах. Просто сесть и нарисовать рисунок ребята не могут. С ними рядом — креативные руководители, мастера, психологи, - рассказывает директор «Наивно? Очень» Елена Вахрушева.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Проект открыл собственный офлайн и онлайн-магазины, вышли на маркетплейсы. В центре дизайна Artplay (Москва, Нижняя Сыромятническая, 10) основали галерею особого искусства, а еще ставят пьесы и выступают для зрителей.

«Елабуга УкупрПласт»

На фоне современных корпораций с глянцевыми офисами предприятие из Елабуги (Республика Татарстан) теряется. Но если узнать чуть больше об истории предприятия — возникает искреннее «Вау!» Предприятие основали в 1943 году как учебно-производственную мастерскую, чтобы создать рабочие места для инвалидов по зрению — ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году коллектив отмечает 80-летие завода.

На заводе около 500 человек, половина из них — люди с нарушениями зрения. «Елабуга УкупрПласт» является крупнейшим реабилитационным центром для инвалидов по зрению в Поволжье.

Сотрудники трудятся не только в цехах, но и на дому. Причем в соседних городах — Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске, Бугульме. Компания выпускает более 50 наименований продукции: металлические крышки для стеклянных банок, пробки и колпачки для бутылок. Освоили производство массажных расчесок и щеток, пластмассовых бельевых прищепок.

Пять лет назад предприятие выиграло конкурс социальных предпринимателей и получило поддержку от Фонда «Наше будущее» — беспроцентный заем в 10 млн рублей. На эти средства закупили оборудование, чтобы модернизировать производство и создать новые рабочие места для людей с инвалидностью.

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