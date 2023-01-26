Российские социальные предприниматели становятся поставщиками федеральных сетей, а заводы превращают в реабилитационные центры

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Социальное предпринимательство еще называют «бизнесом со смыслом».

Это производство товаров и услуг с целью решить социальную проблему или принести пользу обществу в целом с помощью методов ведения бизнеса. Например, такие предприниматели трудоустраивают инвалидов, пенсионеров, открывают частные детские сады, организуют дополнительное образование детей, разрабатывают реабилитационное оборудование и программы. Направлений очень много.

Главный помощник в продвижении социального предпринимательства в России — Фонд «Наше будущее». Расскажем о трех успешных производственных проектах, которым Фонд помог с развитием. Все наши герои — из абсолютно разных сфер, но, занимаясь бизнесом, они также делают важное дело — помогают людям.

«Гусиная столица»

Команда проекта — это друзья из разных городов, которые познакомились еще в Московском институте. Бизнес — разведение и переработку птицы — ведут в Кологриве Костромской области. Тут ребята купили заброшенный колхоз «Родина».

Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

- Город маленький — по официальным данным, 3000 человек, по факту — меньше 2000. Все предприятия либо связаны с лесом, либо административные. Работы мало, люди уезжают. Нас ничего не связывало с этим местом, но мы тут осели, создали рабочие места. Даже местные крутили пальцем у виска, мол, чего приехали? С точки зрения логистики, место плохое. Но природа для выращивания птицы — изумительная.

Руководитель компании Егор Доставалов (справа) и Константин Кадурин. Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

Начинали с 30 голов гуся в 2014-м. Все было в формате небольшого подсобного хозяйства. В 2019 году организовали крестьянско-фермерское хозяйство. И в том же году познакомились с Фондом «Наше будущее».

- Ждал, что общение будет официальным и формальным, но оказалось, что команда Фонда очень приятная, я бы даже сказал, вся их история — теплая и уютная. Мы выиграли беспроцентный заем от Фонда на 2 млн рублей на модернизацию старого коровника, - рассказал kp.ru руководитель «Гусиной столицы» Егор Доставалов.

Фургончик «ГусьБургер». Фото предоставлено фермерским хозяйством «Гусиная столица».

За 2022 год фермеры вырастили 5000 голов гуся, в планах — увеличить объем в три раза. Сейчас компания поставляет свою продукцию федеральным ритейлерам вроде «ВкусВилл» и фешенебельным ресторанам Москвы. А еще открыли фургончик «ГусьБургер» в Костроме с блюдами из гусиного мяса. И все это силами людей из небольшого города, жизнь в котором поддерживает новый бизнес.

«Наивно? Очень»

Название придумала актриса Нелли Уварова. Когда идея только пыталась оформиться во что-то цельное, друзья Нелли говорили: не получится. Она и сама понимала: брать ответственность за судьбу особенных людей, когда у тебя вроде бы уже есть семья, работа и куча других хлопот, — наивно. Но рискнули — и дело пошло!

Основательница проекта «Наивно? Очень» и актриса Нелли Уварова, Дмитрий Кошенский (слева) и Роман Горшенин. Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Команда выпускает одежду и сувенирную продукцию — шопперы, подушки, кружки, магниты и часы — под собственным брендом. Авторский, узнаваемый стиль создают не профессиональные дизайнеры, а люди с особенностями психического развития. Например, с аутизмом. Таким тяжело общаться, выстраивать социальные связи, но, как говорят в проекте — за это жизнь вознаградила их даром невероятной концентрации и творческой продуктивности.

- Мы себя полностью сами содержим: платим зарплаты и аренду, развиваем проект. На нашем производстве задействовано больше людей, чем на аналогичных проектах. Просто сесть и нарисовать рисунок ребята не могут. С ними рядом — креативные руководители, мастера, психологи, - рассказывает директор «Наивно? Очень» Елена Вахрушева.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Проект открыл собственный офлайн и онлайн-магазины, вышли на маркетплейсы. В центре дизайна Artplay (Москва, Нижняя Сыромятническая, 10) основали галерею особого искусства, а еще ставят пьесы и выступают для зрителей.

«Елабуга УкупрПласт»

На фоне современных корпораций с глянцевыми офисами предприятие из Елабуги (Республика Татарстан) теряется. Но если узнать чуть больше об истории предприятия — возникает искреннее «Вау!» Предприятие основали в 1943 году как учебно-производственную мастерскую, чтобы создать рабочие места для инвалидов по зрению — ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году коллектив отмечает 80-летие завода.

На заводе около 500 человек, половина из них — люди с нарушениями зрения. «Елабуга УкупрПласт» является крупнейшим реабилитационным центром для инвалидов по зрению в Поволжье.

Сотрудники трудятся не только в цехах, но и на дому. Причем в соседних городах — Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске, Бугульме. Компания выпускает более 50 наименований продукции: металлические крышки для стеклянных банок, пробки и колпачки для бутылок. Освоили производство массажных расчесок и щеток, пластмассовых бельевых прищепок.

Пять лет назад предприятие выиграло конкурс социальных предпринимателей и получило поддержку от Фонда «Наше будущее» — беспроцентный заем в 10 млн рублей. На эти средства закупили оборудование, чтобы модернизировать производство и создать новые рабочие места для людей с инвалидностью.

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