Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал на пленарном заседании XXXI Международных Рождественских образовательных чтений о современных вызовах геополитического характера. О том, как наша держава вступила в решительную борьбу за суверенитет, безопасность и поступательное развитие.

«На Украине последователи вождя Третьего рейха действовали дольше. Они постепенно лишали народ сформированной веками духовности, навязывали ложные ценности, убивали способность к критическому мышлению. Что мы наблюдаем сегодня? Мы видим, как потомки гитлеровских нацистов и потомки их кровавых приспешников – бандеровцев, возводивших концлагеря для уничтожения целых народов, готовых повторять «подвиги» своих «выдающихся» предков, радостно рукоплещут решениям о направлении немецких танков на восток. Но у потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких «тигров» и «пантер». Запомнят они и сожженные современные «леопарды»», - заявил Владимир Колокольцев.

Он отметил, что североамериканских хозяев киевской верхушки уже не смущают ни огромные человеческие жертвы, ни героизация фашизма, ни беспрецедентная коррупция их марионеток.

«Такова цена услужливой готовности продажной украинской элиты превратить когда-то братскую республику и доброго соседа в форпост враждебной России инфраструктуры, сделать наши границы зоной «контролируемой геополитической нестабильности». Украинцам обещают скорое процветание через реализацию нового «плана Маршалла», сильно напоминающего евангельскую историю о тридцати сребрениках. Но такая картина будущего – не более чем иллюзия», - подчеркнул Колокольцев.

Министр заявил, Россия вступила в открытое противостояние с брошенным ей вызовом и сейчас крайне важно «мобилизовать духовный потенциал российского общества». Сотрудники полиции его сделали раньше, когда поступали на службу и принимали присягу.

«Выбор подкреплен присягой и ежедневным нелегким трудом, который довольно часто ставит человека перед необходимостью принять ответственное решение: отправляться в опасную командировку или завершить службу, сказать перед лицом смерти «Работайте, братья!» или молить бандитов о пощаде, сохранить честь мундира или не удержаться от соблазна нарушить закон», - сказал Колокольцев.