На Форуме креативных территорий обсудили вопросы сохранения народных художественных промыслов

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился Форум креативных территорий. В течение двух дней, 11 и 12 октября, в мероприятии поучаствовало более 500 человек – экспертов из креативной, туристической индустрий, сферы развития городской среды.

В рамках деловой программы Форума участники обсудили актуальные вопросы отрасли народных художественных промыслов и подписали ряд соглашений, направленных на развитие отрасли. Спикеры говорили о развитии российских регионов на основе культурного кода, привлечении внимания к их неповторимости и узнаваемости.

- Мы говорим сегодня о создании креативных территорий, где «якорем» может быть тот или иной вид художественных промыслов. Это должно всех побудить к тому, что нужны еще меры поддержки наших ремесел, культуры и истории. Нынешний форум должен внести вклад в разработку таких мер. Пришло время возрождать и обустраивать города и села, - подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

Замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова рассказала о государственных мерах поддержки производства народных промыслов, а также подчеркнула, что хранители технологий должны иметь продолжение. Молодые люди из регионов должны жить в красоте и комфорте, чтобы вдохновляться объектами культурного наследия и создавать уникальные изделия.

Участники Форума обсудили развитие конкурентоспособности изделий НХП, сотрудничество традиционных производств и современных художников, обменялись опытом в этом направлении.

Историк моды и искусствовед Александр Васильев прочитал лекцию об истоках русских промыслов и важности сохранения культурного кода регионов России. Кроме того, на Форуме работала выставка «Города и промыслы», где были представлены народные промыслы и ремесла из разных регионов страны, отражающие их историю и уникальность.

Проект «Комсомольской правды» «Самобранка» также поддерживает народные художественные промыслы России. При участии Президентского фонда культурных инициатив мы собрали информацию о прикладной культуре регионов и народов нашей страны и знакомим читателей с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают старинные ремесла.