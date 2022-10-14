«Достучаться до сердца»: книга, которая может спасти жизнь

«Достучаться до сердца» - книга кардиолога Фаины Лобжанидзе

«Достучаться до сердца» - книга кардиолога Фаины Лобжанидзе вышла в издательстве «Комсомольская правда» в конце лета. Почему практикующий врач решила ее написать, рассказывает она сама:

- Когда ко мне на прием приходили пациенты с инфарктом, они все искренне недоумевали: откуда у них мог взяться инфаркт? В свою очередь, недоумевала я: как откуда? От сигарет, повышенного давления, лишнего веса, сахарного диабета, от наследственности, в конце концов. У всех был похожий набор из этих слагаемых. Некурящие, с нормальным артериальным давлением, без лишнего веса, занимающиеся физкультурой и следящие за питанием к нам не попадали. У женщин была аналогичная картина, но присоединялись особые факторы риска в виде ранней менопаузы: дело в том, что женские гормоны защищают сердечно-сосудистую систему, а с ранним выключением и защита снимается. И получалось: люди делали все, чтобы заполучить инфаркт, но даже не сознавали этого!

Для таких пациентов, которые почему-то не знают об опасностях, которые им грозят, врач сначала начала вести свой блог, где доступным языком рассказывала, как снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а затем и написала книгу.

В книге «Достучаться до сердца» вы узнаете не только о том, почему на нашу главную мышцу негативно влияют все вышеперечисленные факторы, но и о том, что иногда за «сердечной» болью скрываются совсем иные заболевания. Например, точечная боль в левой половине груди, которая чаще всего возникает спонтанно и изменяется при глубоком дыхании, поворотах туловища или, наоборот, не изменяется и длится часами, в 99,9% случаев не сердечная, а мышечная. И поможет простая зарядка.

Еще больше интересных фактов от практикующего врача, а также правильных советов и хорошей доли юмора вы получите из книги «Достучаться до сердца».

НА ЗАМЕТКУ

Кому нужна эта книга

* Тем, кто уже столкнулся с сердечными проблемами, и тем, кто прекрасно себя чувствует и не имеет никакого диагноза.

* Тем, кто планирует жить долго, и тем, кто хочет это делать ярко.

* Тем, у кого есть планы, и тем, кто еще не определился, куда двигаться.

* Тем, кто хочет больше знать о болезни - своей или близкого человека - и помочь себе или ему.

* Тем, кому не хватает 15-минутного приема врача поликлиники, чтобы получить ответы на свои вопросы.

* Мужчинам и женщинам.

* Молодым и пожилым.

* Всем, у кого есть сердце!