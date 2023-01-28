Спецслужбы США изъяли у Байдена записные книжки

В ходе обыска в доме Байдена, состоявшегося 22 января, были обнаружены секретные документы Фото: REUTERS

ФБР США косвенно подтвердило, что в ходе обыска в доме, принадлежащего президенту Джо Байдену, были изъяты записные книжки действующего главы государства, которые он вел в бытность вице-президентом.

- Записные книжки изъяты, потому что некоторые записи относятся к его официальной деятельности на посту вице-президента, включая подробности его дипломатических контактов, и, возможно, содержать отсылки к секретной информации. – сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в американских спецслужбах.

Также сообщается, что количество найденных и изъятых записных книжек – «огромное», но точное их число не называется.

В ходе обыска в доме Байдена, состоявшегося 22 января, были обнаружены секретные документы. Как и еще одна, обнаруженная ранее, первая порция бумаг с особым грифом, все они приобщены к делу, ведущегося сейчас ФБР и которое может стоить Байдену должности главы государства и недопущению к участию в президентских выборах.