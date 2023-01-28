Минобороны России заявило об успешном наступлении на Донецком направлении

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об обстановке на линии соприкосновения: на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ окопавшихся в Синьковке Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, на Красно-Лиманском удары наносились по трем бригадам ВСУ в Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили выбивать врага из Угледара, Новоселки, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области.

Подтвержденные потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили: более 140 украинских военнослужащих, две артиллерийская система М-777 производства США, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», с десяток гаубиц Д-20 и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, нашей авиацией, подразделениями ПВО, ракетными войсками и артиллерией ликвидированы: самолет МиГ-29, 9 беспилотников, 9 реактивных снарядов, два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ, 86 подразделений противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381 - самолет

204 - вертолета

2976 - беспилотных летательных аппаратов

402 - зенитных ракетных комплекса

7656 - танков и других боевых бронированных машин

992 - боевые машины реактивной системы залпового огня

3944 - орудия полевой артиллерии и минометов

8198 - единиц специальной военной автомобильной техники