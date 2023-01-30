«У богатых надо забирать больше денег»: сколько заработает Россия, если поднять налоги с высоких зарплат

На мировом экономическом форуме в Давосе эксперты предложили срочно повысить налоги для богатых. Стоит ли нам поступить так же? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вдумайтесь: всего 1% толстосумов владеет почти половиной всех богатств планеты! Разве это справедливо?

Это не фрагмент переписки Энгельса с Каутским, а результат недавнего исследования оксфордской компании Oxfam. И особенно уровень неравенства стал зашкаливать в последние годы. Миллиардеры удвоили и даже утроили свои состояния, а реальные доходы большинства снизились. На недавнем мировом экономическом форуме в Давосе эксперты предложили срочно повысить налоги на богатых. Стоит ли нам поступить так же?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Долгие годы доходы российского бюджета были выше трат. Нефтедоллары текли потоком. Мы запускали большие стройки, излишки откладывали в резервы…

Теперь из-за санкций деньги в дефиците. В этом году расходы превысят доходы на 2 – 3 трлн рублей. Накопленной за последние годы заначки хватит на пару-тройку лет. Значит, нужно искать новые источники дохода. А у нас как раз налог на доходы не самый высокий (см. «Справка «КП»). Так, может, пришло время поднять налоги на очень богатых?

- Этот один из самых спорных и сложных вопросов в теории и практике современного налогообложения. Защищаются диссертации, издаются монографии, ругаются политики, но «воз и ныне там». Никто не может найти золотую середину. Соотношение плоских и прогрессивных ставок - извечная проблема соотношения эффективности и справедливости, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В БЮДЖЕТ – ПОЛОВИНУ ДОХОДОВ?

- Прогрессивное налогообложение – шаг в правильную сторону. У богатых надо забирать больше денег, потом искать самых бедных и им выплачивать. Понятно, что тут есть нравственная угроза – одни скрывают доходы, чтоб не платить высокий налог, другие прикидываются нищими, чтобы получить пособие. Но ведь фискальная система не вырублена в камне. Есть много способов ее улучшить, - считает Алексей Марков, кандидат экономических наук, автор книги «Хулиномика».

По его мнению, лучше поднять налоги на богатых и при этом снизить НДС. Особенно для тех отраслей, который приносят больше всего пользы для экономики – например, транспорт и строительство. Для сравнения, в Китае НДС на эти сферы составляет 10 и 9 процентов соответственно. В России — 20%.

Но если поднимать налоги на высокие доходы, то как именно? Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в 2021 году предложил, чтобы максимальная ставка НДФЛ для самых богатых составляла 35%. Некоторые его коллеги выступают за еще более радикальный путь.

- Прогрессивная шкала не должна затрагивать средний класс. Поэтому разумно следующую ступень прогрессии сделать для доходов свыше 30 млн рублей в год по ставке 25%, а для доходов свыше 60 млн рублей в год сделать ставку 50%, - считает Оксана Дмитриева, доктор экономических наук, депутат Госдумы от Партии Роста.

Но такое резкое повышение, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет.

- По многим исследованиям, психологически приемлемым является уровень налогов на доход до 35%. Выше - резко возрастает процент ушедших в тень. Немало стран ориентируются на него при формировании своей налоговой системы, - объясняет Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Плеханова.

Так что в нынешних условиях желательно поискать компромисс.

- С учетом нынешней психологической и экономической турбулентности следует воздержаться от резких скачков. Для начала можно остановиться на ставке 25% по доходам свыше 30 млн рублей в год и оценить результаты, - предлагает Оксана Дмитриева.

Другие эксперты предлагают еще более плавную шкалу повышения.

- Если деваться совсем некуда, лучше ввести «символическую прогрессию». То есть для более высоких доходов налог станет больше, но ненамного. Например, 18 или 20%. Кстати, сегодняшние 15%, это как раз и есть реализация идеи «символической прогрессии». Она вроде бы и есть, но отнюдь не обременительна, - считает Аркадий Брызгалин.

Если прогрессия практически безболезненна для налогоплательщика, никто не будет рисковать репутацией и нарываться на штраф. В пользу этой версии говорит тот факт, что на повышение НДФЛ до 15%, которое случилось два года назад, никто особо не жаловался. Те, кто получают больше 5 млн рублей, сильно не обеднели. А бюджет тем временем пополнился прилично – более чем на 100 млрд рублей за год. Следующая прогрессия (например, до 18 и 20% при более высоких заработках) могла бы принести дополнительно еще 300 – 400 млрд в год. Проблему дефицита бюджета таким способом, конечно, не решить. Но он все равно станет меньше.

КОГО Б ЕЩЕ ОБЛОЖИТЬ?

Очень богатые люди получают не только доходы, но и владеют дорогим имуществом. В большинстве стран оно облагается приличным налогом. Например, недвижимость. У нас там уже есть прогрессия, но довольно странная. Налог зависит от стоимости конкретного объекта, а не от общего размера состояния человека.

- Справедливее исходить из суммарной стоимости недвижимого имущества в собственности налогоплательщика. Такой совокупный налог способен принести дополнительно около 137 млрд рублей в год, - считает Андрей Корытин, научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

При этом, как считают некоторые эксперты, если забирать у богатых, то оставлять нужно у бедных. К примеру, можно отменить подоходный налог для малоимущих. Это позволит оставить в кошельках самых бедных семей более 150 млрд рублей.

ПОЧЕМУ НЕРАВЕНСТВО – ЭТО ПЛОХО

В рыночной экономике принято считать неравенство благом. Мол, люди стремятся жить лучше, поэтому учатся, занимаются бизнесом. В общем, стараются как могут. Тем не менее во всем важен баланс. В тех странах, где неравенство слишком сильное, жить не очень комфортно. Причем самим богатым.

- В странах, где ниже неравенство, меньше младенческая смертность и уличная преступность, выше продолжительность жизни, и самое главное – заметно выше средний уровень счастья. А если вашим соседям будет хорошо, то и вам будет тоже неплохо, дорогие друзья. Хотя бы потому, что вокруг нет бомжей и недовольных жизнью упырей, - подытоживает Алексей Марков.

Кстати, если бы нашим олигархам сверхдоходы не вскружили голову, многим из них не пришло бы в голову заказывать на европейских верфях суперъяхты и покупать дорогие особняки в Лондоне и Монако. А теперь получается, что налог на наших сверхбогатых взяли не мы, а Запад.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Не такой уж и низкий

Налоговые системы в разных странах могут сильно отличаться. Поэтому сравнивать только подоходный налог не всегда корректно. К примеру, в России и Белоруссии работодатели платят еще и страховые взносы (30 и 35%). Вместе с ними налоговая нагрузка на доходы составляет 45 – 50%. Поэтому, когда наши чиновники с гордостью рассказывают, что у нас-де самые низкие налоги в мире, они очевидно лукавят.

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