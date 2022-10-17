Решена судьба игрушек, принесенных на похороны Елизаветы II

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После похорон королевы Великобритании Елизаветы II осталось огромное количество игрушек. Среди них – немалое количество плюшевых мишек Паддингтонов, которые жители и гости Лондона несли к месту прощания с усопшей, пишет CNN.

И вот Букингемский дворец сообщил, куда отправятся медвежата: более тысячи мягких игрушек, принесенных на похороны королевы, будут переданы в благотворительный фонд Barnardo's, который с 2016 года находится под опекой невестки Елизаветы II, королевы-консорта Камиллы.

«Мы польщены тем, что нам предоставили возможность найти новые дома для игрушек, которые люди оставили в память о королеве. Обещаем присматривать за медвежатами, которых будут очень любить и которые принесут радость детям», – сказала глава фонда Линн Перри.

В Букингемском дворце также отметили, что перед передачей игрушек в благотворительный фонд, все они будут подвергнуты профессиональной чистке.

Появившийся в далеком 1958 году медвежонок Паддингтон, ныне популярный не только в Британии, но и во всем мире герой книги английского писателя Майкла Бонда, стал ассоциироваться с Елизаветой II после съемок в прошлом году юмористического ролика о чаепитии мишки и королевы.