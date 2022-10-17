Тепляковы нашли подходящий вуз для своих малышей

Этим летом старшие дети Тепляковых сдавали ЕГЭ и участвовали в приемной кампании, причем Алиса уже во второй раз. И оба поступили.

Этим летом старшие дети Тепляковых сдавали ЕГЭ и участвовали в приемной кампании, причем Алиса уже во второй раз. И оба поступили.

О старшей дочери родители теперь пишут отдельные посты, называя их сетевым журналом «Алиса Теплякова». Обещают публиковать там «новости о жизни вундеркинда из первых рук». Уже есть две части. Новостей пока немного: сообщается, что Алиса «учится по программам и учебникам высшей математики, психологии, экономики, педагогики, компьютерных наук для ВУЗов, и делает это успешно».

Читатели в комментариях интересуются, где сейчас учится Алиса и чем закончился конфликт семьи с психфаком МГУ? (Девочка, напомним, поступила туда год назад на платное, но почти весь первый курс не посещала занятия и не сдала сессии.) Однозначных ответов папа не дает. Однако сообщает, что приказа об отчислении дочери из МГУ нет, подробно рассказывает, как они с женой и дочерью пытались продлить ее студенческий билет в учебной части факультета. Также в блоге опубликовано открытое письмо ректору псифхака Юрию Зинченко, в котором родители просят записать их на личный прием «по вопросу обучения студентки второго курса Алисы Евгеньевны Тепляковой» и «вернуть оплату за второй семестр (около 200 тысяч рублей: ред.), так как качество оказываемой услуги было нулевым».

То есть выглядит все так: этим летом Алиса подавала документы на поступление в несколько вузов, сдала успешно ДВИ по математике и поступила на бюджет (куда - не уточняется). Но решила продолжить учиться на психолога.

Евгений постоянно подчеркивает: есть ужасный МГУ, а есть нормальные вузы, где не сливают детей и их оценки, папу пропускают на занятия, одногруппники молчат или обсуждают между собой, преподаватели отвечают на письма, а дети спокойно учатся. Учатся с опережением, как и было задумано: Алиса, например, уже написала курсовую и несколько рефератов, начала сдавать зачеты и экзамены, а Хемик сдал экзамен по истории.

Какие еще новости сообщают о себе Тепляковы? Наталия совсем скоро родит восьмого ребенка, 6-летняя Лейя «потихоньку к аттестациям готовится». Почти в каждом посте публикуют банковские реквизиты и призывы поддержать семью материально.