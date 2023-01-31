Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий: «У нашего университета свои герои»

Заслуженный тренер (справа с Александром Запесоцким) преподавал полвека и воспитал более 50 мастеров спорта. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

В день 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов открылась необычная выставка. На стенах Каминного зала разместили архивные фото: черно-белые времен войны и более поздние цветные - с вершины Эльбруса, со шпиля Петропавловки. На всех снимках один и тот же человек - альпинист, герой Великой Отечественной войны Михаил Бобров. Фронтовик, защищавший доминанты Ленинграда в блокаду, руководил кафедрой физвоспитания СПбГУП с 1994 года до ухода из жизни в 2018 году. Отдать дань памяти коллеге пришли четыре сотни преподавателей и студентов.

На стенах Каминного зала разместили архивные фото, посмотреть которые к открытию пришло четыреста человек. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ЛИЦО С АЛЛЕИ СЛАВЫ

- Мы никогда не забывали Великую Отечественную войну, - подчеркнул на торжественной церемонии ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Открывая выставку в священный для Петербурга праздник, мы отдаем дань памяти тем, кто отстоял страну в трудную годину. У нашего университета свои герои. Михаил Бобров, Даниил Гранин, Григорий Ястребенецкий - как только началась война, эти люди встали на защиту родины и выстроились в очередь добровольцами. Из каждой сотни отправившихся на фронт в среднем вернулся только один. Впоследствии эти три героя, три друга регулярно бывали в вузе в течение 20 лет и становились идеалом для все новых поколений студентов.

Сегодня именем Даниила Гранина названа университетская библиотека, скульптуры Ястребенецкого украшают вузовскую Аллею славы, а спортивно-оздоровительный комплекс носит имя Михаила Боброва. Герой-альпинист стал вторым Почетным доктором СПбГУП - первым был академик Дмитрий Лихачев, гуманистические взгляды которого легли в основу культуроцентристской модели образования Университета.

- Вместе с Михаилом Бобровым мы дружно проработали 24 года, и никто у нас не слышал от этого поистине ленинградского интеллигента грубого слова или повышенной интонации. Кроме одного случая, - поделился воспоминаниями Александр Запесоцкий. - Когда общественность в очередной раз возмущалась разглагольствованиями национал-предателей о том, что нужно было сдать Ленинград фашистам, Михаил Михайлович грустно сказал: «Если бы кто-то предложил это в Ленинграде во время блокады, его горожане разорвали бы голыми руками…».

Герой-альпинист стал вторым Почетным доктором СПбГУП - первым был академик Дмитрий Лихачев. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

НА ВЫСОТЕ 120 МЕТРОВ

СПбГУП свято чтит память о Боброве как о примере беззаветного служения родине. Когда Ленинград прицельно обстреливали фашистские орудия с Пулковских высот, военный совет фронта задумался о том, чтобы взорвать золотые доминанты города – шпили Петропавловки, Адмиралтейства... Но пойти на это было нельзя хотя бы потому, что и сегодня горожане верят, что Петербург простоит до тех пор, покуда будет под защитой ангела на шпиле Петропавловки.

Тогда лишить врага ориентиров вызвалась команда верхолазов. Бобров и его товарищи трудились на шпиле Петропавловки под обстрелами на высоте 120 метров, в лютый мороз практически без еды, а в перерывах спали в самом соборе. Часть команды Боброва заплатила за маскировку главного ангела Ленинграда своими жизнями.

- Одним из самых ярких воспоминаний отца о войне стал момент, когда он ночью впервые взобрался на золотой шарик шпиля, обнял ангела и окинул взглядом Ленинград. Город стоял во тьме, но то тут, то там виднелись вспышки орудий, - рассказывает младший сын Михаила Борова Александр. - Взобраться на шар он смог с шестой попытки - после того, как сторож Петропавловки поймал двух ворон и голубя, чтобы хоть чем-то накормить обессилевших маскировщиков.

Рассказывал Михаил Михайлович о многом. Как был потрясен, убив первого немца. Как воевал и дважды попадал в лавины на Кавказе. Как побывал на блокадной премьере симфонии Шостаковича: многие слушали стоя и сидя на полу, а когда звуки утихли, не смогли вымолвить ни слова.

- Он часто вспоминал о войне. Но в этом для него не было ничего героического, - добавил заведующий кафедрой социально-культурных технологий СПбГУП Григорий Бирженюк. - Как святой не ведает, что он святой, так и Михаил Бобров не думал, что он герой.

Альпинист не раз возвращался и в места, где воевал на Кавказе. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ВСЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Бобров, Гранин, Ястребенецкий давно стали для студентов примерами для подражания. О них молодежи напоминает все вокруг - от книг в библиотеке и памятных досок до бюстов в университетском дворе.

- Сегодня историю пытаются переписать, но мы всегда будем помнить подвиг тех, кто защитил страну и благодаря кому мы живем, - отметила заведующая кафедрой физического воспитания, мастер спорта Инна Соколова.

Как заметил председатель спортивного актива университета, студент 2 курса Илья Зайцев, историческая память - то, что невозможно отнять у народа.

- Мое поколение не смогло пообщаться с Михаилом Бобровым лично, но с ним нас связывают наставники, книги, фильмы, - подчеркнул Илья. - Один эпизод из воспоминаний Михаила Михайловича мне особенно запал в душу. Поднимаясь на шпиль, он не думал о холоде и голоде или о том, что страшно. Он думал, как бы случайно не повредить шпиль, чтобы оставить его потомкам в целости. Такой силой духа можно только восхищаться со слезами на глазах.

Михаил Михайлович даже в почтенном возрасте поднимался на Эльбрус и шпиль Петропавловки. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

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Экспозиция переродится в музей

В августе исполнится 100 лет со дня рождения Михаила Боброва. К этой дате СПбГУП планирует открыть музей в стенах вуза. Экспонатами станут архивные снимки из собрания университета, книги Боброва и фильмы о нем, а также его личные вещи. Дети героя готовы передать музею его лыжи и другой спортивный инвентарь. Экспозицию оформят с применением новейших мультимедийных технологий.

СПРАВКА

Михаил Бобров - ленинградец-легенда, военный альпинист, Заслуженный работник физкультуры России, Заслуженный тренер РСФСР, Почетный гражданин Петербурга. В начале Великой Отечественной войны был разведчиком, после контузии работал в группе альпинистов-маскировщиков, укрывая золотые доминанты Ленинграда. В августе 1942-го участвовал в боях на перевалах Главного Кавказского хребта. После войны окончил Военный институт физической культуры и спорта и свыше 50 лет преподавал. В 1994-2018 годах был заведующим кафедрой физического воспитания, стал Почетным доктором СПбГУП. Подготовил более 50 мастеров спорта, в том числе олимпийских чемпионов.