Герой спецоперации «Z» младший сержант Капичников заставил захлебнуться атаку врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Сергей Фролов

«В ходе специальной военной операции командир отделения автомобильного взвода сержант Сергей Фролов вместе со своими подчиненными с целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений, неоднократно совершал рейсы в районы расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В один из дней, доставив боеприпасы в населенный пункт, освобожденный от боевиков, Сергей вместе с отделением вступил в бой с националистами, предпринявшими попытку вернуть поселок под свой контроль. Находясь на переднем крае рубежа обороны под постоянным плотном огнем артиллерии минометов противника по взводному опорному пункту, осуществлял огневое поражение наступающему противнику из БТР. Действуя смело и решительно, Сергей сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти взводный опорный пункт с фланга. Смелые и решительные действия Сергея Фролова позволили отбить атаку националистов и нанести существенный урон живой силе и технике боевиков».

ЗАСТАВИЛ ЗАХЛЕБНУТЬСЯ АТАКУ ВРАГА

Младший сержант Валерий Капичников

«Расчет орудия под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова выполнял боевую задачу по подавлению позиций артиллерии противника при отражении его наступления на позиции российских войск. В ходе боя младший сержант Капичников оперативно передавал координаты расположения артиллерийских подразделений противника, а также незамедлительно корректировал огонь орудия. Несмотря на ответный огонь, расчет под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова смелым маневром сменил огневую позицию и продолжил наносить огневое поражение артиллерийских позиций врага. Благодаря четким и решительным действиям Валерия, расчет смог завоевать огневое превосходство над противником и уничтожить две самоходные артиллерийские установки, выбив из строя артиллерию врага на данном направлении. После этого расчет младшего сержанта Капичникова продолжил систематически обстреливать атакующие подразделения противника, уничтожив 5 боевых бронированных машин и до 20 человек личного состава националистов.

Благодаря четким и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова атака противника захлебнулась, а наши мотострелковые подразделения смогли перейти в контратаку и, оттеснив нацистов, занять более выгодные рубежи и позиции».

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