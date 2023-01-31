От «Войны и мира» до «Маленького принца»: Какие книги вдохновляли лидеров ведущих мировых держав

Президенты и премьер-министры вообще любят появляться на экране именно на фоне книг.

В интерьере любого кабинета сильных мира сего непременно присутствуют сразу несколько книжных шкафов. Президенты и премьер-министры вообще любят появляться на экране именно на фоне книг. И, как выясняется, это вовсе не деталь антуража. Многие главы государств находят время, чтобы читать не только сводки, поступающие из министерств и ведомств, письма от зарубежных коллег, проекты законов и постановлений, но и художественную литературу. Причем спектр предпочтений у каждого свой - от русской классики до любовных романов.

Владимир Путин однажды рассказал журналистам, что для поднятия настроения читает «Рубаи» персидского поэта Омара Хайяма. Любимым русским философом Президента России можно назвать Ивана Ильина. Цитаты из его произведений он не раз включал в свои публичные выступления. А одним из главных юношеских впечатлений стало знакомство с «Маленьким принцем» Антуана Экзюпери, его Путин когда-то пытался даже выучить наизусть.

Обама и свобода

44-й президент США Барак Обама в одном из интервью признался, что «в то время, как события в современном мире развиваются так быстро и человек получает так много информации, чтение книг помогает чуточку притормозить и оценить будущие перспективы».

Каждое лето Барак Обама публикует список самых запомнившихся ему книг за последний год. Фото: Win McNamee/Getty Images

Одной из своих самых любимых книг Обама назвал «Долгий путь к свободе», которую написал другой глава государства - первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела. Лауреат Нобелевской премии мира, борец против расового апартеида описывает в ней свое детство и 27 лет, проведенных в тюрьме. Обама считает, что это произведение «необходимо для всех, кто хочет понять историю, а затем пойти и изменить ее».

Меркель и духовность

У Ангелы Меркель сейчас, после ухода в отставку с поста федерального канцлера ФРГ, куда больше времени для чтения. Дочь священника, Меркель не раз говорила, что самой запомнившейся ей книгой является Библия.

Ангела Меркель в школе учила русский язык и потому Достоевского читала в подлиннике. Фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

Что же касается светской литературы, то экс-канцлер до сих пор ставит на первое место «Преобразование мира» Юргена Остерхаммеля. Эта книга попала ей в руки в 2013 году, когда Меркель лежала на больничной койке, поправляя здоровье после травмы, полученной ею на лыжном курорте. В «Преобразовании мира» Остерхаммель дает свой анализ основных событий XIX века, который, по мнению многих историков, оказал значительное влияние на нашу цивилизацию.

Тэтчер и богатство нации

Британская «железная леди», премьер-министр Маргарет Тэтчер, была дамой строгой во всех отношениях. Она не давала даже намека на то, что среди ее любимых книг - дамские романы или романтические истории любви. Тэтчер говорила, что без ума от «Богатства наций» Адама Смита. Это один из классических трудов современной экономики. Помните в пушкинском «Онегине»? «Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».

Можно не узнать, но на этом снимке именно Маргарет Тэтчер - в 25-летнем возрасте. Фото: Chris Ware/Keystone Features/Getty Images

Мао и классика коммунизма

Председатель Мао Цзэдун очень любил читать. Книги были у него везде - и на рабочем столе, и на прикроватной тумбочке, в туалете и даже в ванной. Он говорил, что «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса прочитал более 100 раз, причем не только на китайском языке, но и на английском.

Спальня товарища Мао больше походила на библиотеку. Фото: twitter.ru

«Читая книги из полного собрания сочинений Лу Синя, я часто забываю о сне», - как-то разоткровенничался Мао Цзэдун, тем самым невольно открыв для остального мира творчество соотечественника. И теперь Лу Синя называют величайшим писателем Азии XX века. Исследователи литературы считают, что он оказал больше влияние на развитие общественно-политической мысли Поднебесной первой половины XX века и стал основоположником современной китайской литературы. Среди наиболее известных его произведений - «Записки сумасшедшего» и «Подлинная история А-Кью».

Макрон и запрещенная поэзия

Еще будучи школьником, президент Франции Эммануэль Макрон без памяти влюбился в учительницу, которая стала впоследствии его женой. Вот и говорит он про себя, что «любимой книгой ненасытного читателя Макрона являются «Цветы зла» Бодлера». Таким образом, нынешний глава Пятой республики является чуть ли не единственным мировым лидером, особо ценящим поэзию.

Ведь «Цветы зла» - это не роман или повесть, а сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера. Первое издание этого сборника привело… к судебному процессу против автора и издателя. Суд решил, что многие написанные Бодлером строки нарушают нормы общественной морали. В результате несколько наиболее непристойных стихотворений пришлось из сборника исключить. Все это случилось в 1857 году, многое в европейской морали претерпело серьезные изменения, и теперь творения Бодлера во Франции ни у кого не вызывают смущения.

Трамп и большие прибыли

Дональд Трамп, скажем прямо, впечатления начитанного человека никогда не производил. Но бывший (и, возможно, будущий) американский президент на книгах сделал немалые деньги, написав 19 произведений, успешно продав их немалыми тиражами. Поговаривают, что миллионы приносят ему и продажи издательствам некоторых секретов своей биографии, что позволяет регулярно наводнять рынок самыми разными скандальными произведениями о самом Трампе.

Противники самого эксцентричного американского президента злобно шутят, что любимой книжкой Трампа является чековая, но сам 45-й глава Белого дома говорит, что это «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Трамп назвал ее «одной из величайших книг всех времен».

Клинтон и страх смерти

Еще один американский президент, Билл Клинтон, тоже неоднократно упоминал чтение в числе любимых своих занятий, наряду с игрой на саксофоне. Большое впечатление на него произвела неоднократно прочитанная им книга «Отрицание смерти», впервые опубликованная в 1973 году работа американского антрополога Эрнеста Беккера, получившего за нее Пулитцеровскую премию. Автор высказывает предположение, что почти все, что ни делает человек, направлено на преодоление страха и тревоги, вызванных пониманием неотвратимости собственной смерти. Клинтон сказал, что эта работа Беккера оказала глубокое влияние на его мышление.

Буш-старший и русский след

Вехи жизни американского президента Джорджа Буша-старшего тянут на приключенческий роман: участие во вьетнамской войне, руководство ЦРУ и немалый вклад в победу над Советским Союзом в холодной войне. Впрочем, русскую культуру президент США боготворил. Самым любимым произведением Буш-старший называл «Войну и мир» Льва Толстого. «Я прочитал этот роман дважды, - рассказал Буш в одном из своих последних интервью. - Он многому научил меня в жизни».

Справка «КП»

500 страниц в день

Пожалуй, среди правителей СССР главным книгочеем был Иосиф Сталин. Известно о тысячах томов в его личной библиотеке с собственноручно им сделанными карандашными пометками. Сам Сталин как-то заявил, что читал по 500 страниц в день. Среди его любимых писателей Михаил Булгаков, Михаил Шолохов и Эмиль Золя. А забытую ныне книгу Бориса Андреева «Завоевание природы» он подарил своему сыну Якову на 20-летие с надписью «Прочти ее обязательно!».

Императрица Екатерина II тоже собрала огромную личную коллекцию книг. Более того, она состояла в активной переписке с главными европейскими философами своего времени - Дидро и Вольтером. Книгу Монтескье «Дух законов» она вообще считала настольной. А в свободное время, как установили историки, императрица предпочитала читать любовные романы и сборники анекдотов.